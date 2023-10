Biotronik está EM BUSCA de profissionais no mercado

A Biotronik, empresa de dispositivos médicos que tem em seu DNA o pioneirismo e a inovação, está contratando novos colaboradores para preencher a sua equipe. Isto é, antes de falar um pouco mais sobre, veja quais são as oportunidades disponíveis:

Analista de Assuntos Regulatórios Pleno – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista Financeiro – São Paulo – SP – Efetivo;

Assessor (a) Técnico JR – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor (a) de Contas Jr.| São Paulo – SP – Efetivo;

Estagiário (a) Administrativo – São Paulo – SP – Estágio;

Estagiário (a) de Assuntos Clínicos – Porto Alegre – RS – Estágio;

Estagiário (a) de Assuntos Clínicos – São Paulo – SP – Estágio;

Estagiário (a) de Comunicação & Marketing – São Paulo – SP – Estágio.

Mais sobre a Biotronik

Contando mais sobre a Biotronik, podemos ressaltar que a empresa está há 40 anos no Brasil, contribuindo para melhorar a vida de milhões de pacientes todos os dias. Está presente em mais de 100 países, exercendo a missão de combinar com perfeição a tecnologia com o corpo humano para promover assim, a saúde e o bem-estar para todas as pessoas.

Em um cenário marcado pelo desenvolvimento e a inovação, profissionais e gestores comprometidos, criativos e entrosados são a melhor receita para o sucesso sustentável. Resumindo, trabalhar na Biotronik significa:

Ser encorajado a pensar e agir de forma empreendedora;

Trabalhar em equipes e projetos com foco na realização de tarefas e objetivos;

Desenvolver-se profissionalmente;

Ter a oportunidade de se qualificar para novas funções e cargos na empresa.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Biotronik, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.



Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.