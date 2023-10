Blac Chyna vendendo roupas, bolsas e sapatos só para sobreviver e pede dinheiro a Tyga

Angela afirma que arrecadou mais de US$ 178 mil este ano com a venda de seus itens pessoais, o que ela diz ter complementado a queda nas vendas de seu negócio… mas há um problema.

Com Angela lutando contra Tyga no tribunal pela custódia legal e física de seu filho, Sapato ela diz que as contas legais estão se acumulando… e ela não será capaz de continuar a luta por seu filho sem algum dinheiro de seu ex-rapper.

Nos documentos, Angela também afirma que Tyga tem interferido no tempo limitado que ela tem com o filho, que é de apenas 24 horas por semana.

No entanto, fontes familiarizadas com a situação disseram ao TMZ que Angela sabe onde Tyga mora, e ele está pagando as mensalidades da escola particular de King, contas médicas e a maior parte das despesas diárias.