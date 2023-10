Blog ao vivo do Bellator 300: Cris Cyborg x Cat Zingano

Este é o blog ao vivo do Bellator 300 de Cris Cyborg x Cat Zingano, o co-evento principal do campeonato peso pena no sábado em San Diego, Califórnia.

Cyborg é o quarto lutador peso por peso do MMA Fighting no mundo. Uma das mulheres mais condecoradas que já amarrou um par de luvas de 120 gramas, Cyborg conquistou títulos de peso pena em quase todas as grandes promoções das últimas duas décadas, segurando o ouro para o UFC, Strikeforce, Bellator e Invicta FC. Aos 38 anos, ela entra nesta disputa em busca da quinta defesa consecutiva do título peso pena feminino do Bellator. Cyborg está invicto na jaula do Bellator desde que assinou com a promoção em 2020.

Zingano há muito planeja um confronto contra o temido brasileiro. Companheira veterana do MMA que conquistou vitórias sobre Amanda Nunes, Miesha Tate e Raquel Pennington ao longo de sua carreira de 15 anos, Zingano entra em sua primeira luta pelo título do Bellator depois de obter vitórias em suas primeiras quatro aparições sob o guarda-chuva da promoção. Uma vitória frustrante no sábado seria facilmente uma das maiores de sua carreira, senão a maior.

Confira o blog ao vivo do co-evento principal do Bellator 300 abaixo.