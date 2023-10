Blog ao vivo do UFC 294: Kamaru Usman vs. Khamzat Chimaev

Este é o blog ao vivo do UFC 294 de Kamaru Usman x Khamzat Chimaev, eliminador do título dos médios, no sábado, em Abu Dhabi.

Já um dos maiores lutadores da história do UFC, Usman agora faz sua primeira incursão na divisão até 185 libras e está fazendo isso em pouco tempo. O antigo campeão dos meio-médios perdeu o título para Leon Edwards há pouco mais de um ano, em uma das maiores reviravoltas da história, e depois perdeu a revanche para Edwards em março. Deixado em uma encruzilhada sobre o próximo passo, Usman aparentemente decidiu perseguir o status de campeão de duas divisões, já que o CEO do UFC, Dana White, declarou que o vencedor deste co-evento principal receberá a primeira chance no campeão Sean Strickland.

Um dos lutadores mais empolgantes a entrar no UFC nos últimos anos, Chimaev parecia destinado ao ouro dos meio-médios até perder peso no UFC 279, levando a promoção a forçá-lo a subir para 185 de forma permanente. Essa transição deveria começar com Chimaev resolvendo sua briga com Paulo Costa, mas uma infecção tirou Costa do evento, permitindo que Usman interviesse e finalmente entregasse a luta que muitos acreditavam que aconteceria pelo ouro dos meio-médios.

Confira o blog ao vivo do co-evento principal do UFC 294 abaixo.