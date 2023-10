Bloqueio no Caixa Tem PREOCUPA

O Caixa Tem é disponibilizado pela instituição Caixa Econômica Federal. Sua principal finalidade é simplificar a gestão dos fundos relacionados aos programas sociais do governo. Automaticamente, a Poupança Social Digital é gerada para os indivíduos que começam a receber auxílios governamentais, simplificando a obtenção do saldo.

Contudo, em certas ocasiões, os usuários podem se deparar com a inacessibilidade do Caixa Tem. A seguir, compreenda como regularizar ou desbloquear o app para assegurar sua conveniência ao utilizá-lo e não perder seus pagamentos.

Como ter acesso ao Caixa Tem?

A utilização do Caixa Tem é descomplicada e intuitiva. Quando usado pela primeira vez, o usuário precisa criar uma senha. Esta também será empregada para acessar o aplicativo do FGTS, visto que ambos empregam o sistema de informações da Caixa.

Acompanhe os passos subsequentes para acessar o aplicativo:

Inicie o aplicativo e selecione “Acessar o CAIXA Tem” ( Android e iOS );

e ); Introduza seu número de CPF e escolha “Continuar”;

Insira sua senha previamente cadastrada e opte por “Entrar”.

A partir desse momento, você pode explorar o aplicativo para:

Conferir abono salarial;

Consultar o número do NIS/PIS;

Acessar o Auxílio Brasil;

Receber depósitos;

Efetuar pagamentos;

Realizar transferências;

Muito mais.

Como saber se o app está bloqueado?



Para verificar se o Caixa Tem que você utiliza encontra-se em estado de bloqueio, experimente abrir o aplicativo e observe se uma mensagem de notificação surge. Ela indicará a necessidade de comparecer a uma agência da Caixa.

Se você se deparar com essa notificação em cada tentativa de acesso, isso sinaliza que o aplicativo está em estado bloqueado. E quais são os possíveis motivos que podem ocasionar o bloqueio deste app? Confira as diversas razões que podem levar a essa situação:

Anomalias nos dados registrados;

Múltiplos registros de CPF;

Indícios de práticas fraudulentas;

Violação dos termos de utilização do aplicativo;

CPF registrado em diversos dispositivos móveis;

Ultrapassagem do limite mensal de movimentações da conta (valor superior a R$5.000,00 ao mês).

Estas medidas de bloqueio têm como propósito assegurar a segurança dos usuários. Ademais, previnem a utilização inadequada do aplicativo e resguardando dados pessoais.

Como desbloquear o app

Caso você se depare com a situação de bloqueio do aplicativo, não há necessidade de preocupação. A seguir, compreenda como proceder para efetuar o desbloqueio.

Desbloqueio por meio do Caixa Tem

Abra o aplicativo Caixa Tem;

Selecione a opção “Ingressar no CAIXA Tem”;

Utilize seu número de CPF e a senha correspondente para acessar;

Após o login, localize a alternativa “Autorizar acesso”;

Inicie um diálogo automático;

Acompanhe as orientações e envie os documentos requisitados;

Após o envio dos documentos, a equipe da Caixa realizará uma verificação de titularidade da conta. Conforme informações fornecidas pela própria Caixa, o acesso ao aplicativo se restaura em até 48 horas, desde que a verificação tenha aprovação.

Agência da Caixa

Se não for viável efetuar o desbloqueio por meio do aplicativo, será imprescindível comparecer pessoalmente a uma agência da Caixa para solicitar o desbloqueio. Você pode localizar a agência mais próxima seguindo as diretrizes disponíveis no site da Caixa. Certifique-se de portar documentos de identificação, como RG e CPF, para confirmar sua identidade e solicitar o desbloqueio.

Casa lotérica

Além das opções de desbloqueio via aplicativo e agência da Caixa, também é possível requisitar o desbloqueio do aplicativo em uma casa lotérica. O procedimento é semelhante ao realizado na agência da Caixa, portanto, leve consigo documentos de identificação para comprovar sua identidade.

Acesso ao Caixa Tem continua bloqueado

Se você executou os procedimentos para solicitar o desbloqueio, respeitou o prazo indicado e ainda não conseguiu ingressar em sua conta, é possível que existam algumas razões para a ausência do desbloqueio.

Informação de cadastro desatualizada

Se o seu registro apresentar informações desatualizadas, essa pode ser a causa subjacente do bloqueio do aplicativo. Certifique-se de manter seus dados atualizados no banco de dados da Caixa, utilizando a alternativa “Atualizar suas informações de cadastro” no menu do aplicativo

Contato com a equipe da Caixa

Quando houver dúvidas relacionadas ao acesso ao aplicativo ou a outros aspectos do sistema da Caixa, você pode estabelecer comunicação por meio dos números de contato do Caixa Tem ou através do WhatsApp da Caixa Econômica Federal.

Como evitar o bloqueio no Caixa Tem?

Agora que você se familiarizou com os procedimentos para desbloquear o app, é igualmente crucial adotar medidas que previnam o bloqueio do aplicativo. Utilize o aplicativo exclusivamente em um único dispositivo, evitando risco de bloqueio por questões de segurança.

Assegure que suas informações estejam sempre atualizadas para evitar eventuais inconsistências. Esteja consciente dos limites de movimentação mensal na Poupança Social Digital.

Evite cadastrar múltiplas contas do app no mesmo dispositivo. Adotando essas diretrizes, é possível evitar o bloqueio do Caixa Tem e garantir o acesso contínuo à sua conta.