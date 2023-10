Blueface afirma que ficou com o garanhão Megan Thee, chama isso de notícia antiga

Cara Azul puxou a velha defesa da cerejeira de George Washington quando confrontado sobre sua mãe querer armar para ele Garanhão Megan Thee – e, no processo, aparentemente deixaram escapar que já foram uma coisa.

A mãe do Blueface quer que ele tenha um filho com Megan Thee Stallion 👀 pic.twitter.com/oI8P6ePLWn

Azul e Jaidyn Alexis foram os últimos convidados do “The Jason Lee Show” quando o assunto Meg surgiu – ao que o rapper de “Thotiana” deixou escapar que “esteve lá, fez aquilo”.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Blueface afirma que o encontro do Stallion aconteceu há cerca de 5 anos, quando ele e Meg eram calouros XXL de 2019 juntos, e ele parecia não acreditar que Jason considerou sua suposta ligação um furo de reportagem.

Enquanto isso, Jaidyn olhava para o relógio, desconfortavelmente… pois ela tinha que aguentar mais do que apenas a conversa de Megan.

BF negou ser uma Patty tagarela e afirmou que estava apenas respondendo a todas as perguntas, mesmo as antigas, com sinceridade.