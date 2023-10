Blueface bate palmas para Kelly Stafford por causa dos comentários da Stripper da suíte, ‘Karen’

Cara Azul está batendo palmas de volta Kelly Stafford por suas críticas ao clube de strip improvisado no jogo dos Rams no domingo … ligando Matheus Stafford A esposa dele é uma “Karen” direta.

O rapper de “Thotiana” atacou a cara-metade do Rams QB em uma série de tweets na quinta-feira … apenas alguns dias depois que ela o criticou por fazer chover sobre dançarinos quase nus em sua suíte no SoFi Stadium no fim de semana.