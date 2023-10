Bo Nickal ‘decepcionado’ por não ter sido convidado para lutar contra Khamzat Chimaev no UFC 294, adivinha que o UFC está protegendo ‘seu garoto’

Bo Nickal admite que ficou um tanto desapontado por nem receber um telefonema sobre enfrentar Khamzat Chimaev no UFC 294.

Com Paulo Costa forçado a se retirar devido a uma infecção no cotovelo, o ex-campeão dos meio-médios Kamaru Usman entrou em cena para enfrentar Chimaev. Embora muitos lutadores provavelmente tenham sido contatados sobre a oportunidade, Nickal disse que não.

“Fiquei desapontado por eles não terem me pedido para intervir”, disse ele em seu canal no YouTube. “Eu esperava pelo menos uma pergunta do tipo: ‘Ei, você quer fazer isso?’ Mas não. Nada. Nada do UFC. É o que é.

“Suponho que eles não queriam que eu chegasse a Abu Dhabi com 10 dias de antecedência e esmagasse o garoto deles na frente de sua torcida ou algo assim.

“Eles nem perguntaram, não era uma opção”, continuou Nickal. “Como eu disse, provavelmente houve muita coisa envolvida nessa decisão, então faremos isso em outra hora. É uma boa luta [between Chimaev and Usman]. Eu acho que será competitivo com base em seu [UFC 273] lutar com [Gilbert] Queimaduras. Eu acho que ele ignorou Burns, mas Usman também é muito bom – um pouco mais velho. Com certeza assistirei ao replay alguns dias depois de acontecer.”

Nickal acredita que está em rota de colisão futura com Chimaev, mas entende por que a promoção iria querer perder tempo para construí-la.

Até agora, Nickal quase não suou em sua carreira profissional no MMA, ganhando duas finalizações no primeiro round sobre Jamie Pickett e Val Woodburn em suas primeiras aparições no UFC depois de ganhar um contrato no Contender Series de Dana White.

Quanto à intervenção de Usman, Nickal sente que a luta é intrigante, mas ele não tem certeza de quanto tempo Usman permanecerá em 185.

“Não é uma grande vantagem, mas para Usman, ele já foi o atual campeão e acabou de perder consecutivamente [fights]”, disse Nickal. “Ele não está realmente em uma ótima posição. Mas deve ser uma boa luta.

“[Usman’s] não vou ficar no peso médio. Aposto qualquer quantia que ele não permanecerá no peso médio, mas talvez [if he gets Sean Strickland for the title]. Isso seria uma loucura porque ele nunca esteve no meu radar.”