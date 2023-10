O Bolsa Família é um programa de assistência social essencial para milhões de famílias de baixa renda no Brasil. Neste mês de outubro, os beneficiários tiveram uma surpresa agradável, pois o governo decidiu antecipar o pagamento do benefício.

Bolsa Família: BOA NOTÍCIA para quem recebe o benefício ainda em outubro

Tradicionalmente, o Bolsa Família é pago nos últimos dez dias úteis do mês. No entanto, outubro trouxe uma surpresa para os beneficiários, pois o Governo Federal autorizou a antecipação de algumas parcelas do benefício para os sábados. Em suma, isso significa que algumas famílias terão a oportunidade de receber o dinheiro mais cedo do que o previsto.

Quem será beneficiado?

A antecipação se aplica às famílias com o Número de Identificação Social (NIS) finalizado em 9, que originalmente receberiam o pagamento na segunda-feira (30). Contudo, com essa mudança, essas famílias terão o benefício depositado em suas contas neste sábado (28), possibilitando o acesso antecipado aos recursos tão necessários.

Acesso ao benefício

O crédito do valor do Bolsa Família será realizado por meio do Caixa Tem, um aplicativo que permite aos titulares do programa realizar movimentações financeiras.

Assim, o aplicativo está disponível para download, garantindo a facilidade de pagamento, transferências e saques do benefício. Desse modo, isso significa que os beneficiários podem gerenciar seus recursos de maneira conveniente, diretamente do seu dispositivo móvel.

Vale Gás: um benefício adicional



Além do benefício principal de R$ 600, algumas famílias também receberão o Vale Gás neste mês de outubro. Este é um pagamento que ocorre a cada dois meses e equivale ao preço médio de um botijão de 13 kg.

Dessa maneira, em outubro, o valor extra liberado nas contas bancárias será de R$ 106. Em resumo, isso representa um importante apoio às famílias que precisam de auxílio financeiro adicional para lidar com os custos de gás de cozinha.

Calendário de pagamento

Para garantir que os beneficiários estejam cientes das datas de pagamento do Bolsa Família em outubro, aqui está o calendário atualizado:

NIS final 1: o pagamento será efetuado no dia 18 de outubro.

Por conseguinte, para os beneficiários com NIS finalizado em 2, o depósito ocorrerá em 19 de outubro.

As famílias com NIS terminado em 3 receberão o pagamento em 20 de outubro.

NIS final 4: o benefício será depositado na conta no dia 23 de outubro.

Assim, para aqueles com NIS finalizado em 5, o depósito acontecerá no dia 24 de outubro.

O pagamento para os beneficiários com NIS finalizado em 6 será efetuado no dia 25 de outubro.

As famílias com NIS terminado em 7 receberão o pagamento em 26 de outubro.

Desse modo, para os beneficiários com NIS finalizado em 8, o depósito ocorrerá em 27 de outubro.

O pagamento que estava originalmente programado para o dia 30 de outubro foi antecipado para o sábado, 28 de outubro, para as famílias com NIS finalizado em 9.

Finalizando o cronograma, o pagamento para as famílias com NIS finalizado em 0 será efetuado no dia 31 de outubro.

Uma importante medida para o cidadão

Certamente, a antecipação do pagamento do Bolsa Família em outubro é uma ótima notícia para os titulares do programa. Isso proporciona um alívio financeiro adicional e a oportunidade de receber os recursos mais cedo do que o habitual.

Além disso, o Vale Gás oferece um suporte adicional às famílias que necessitam de ajuda com os custos do gás de cozinha. Contudo, é importante que os beneficiários estejam cientes das datas de pagamento e saibam como acessar seus benefícios por meio do aplicativo Caixa Tem.

De modo geral, o Bolsa Família continua sendo uma importante ferramenta de combate à pobreza e desigualdade no Brasil, e essas mudanças representam um passo positivo na direção de um apoio mais eficaz às famílias em situação de vulnerabilidade.