Boa notícia! PRF registra menor número de acidentes em feriado

Conforme mencionado acima, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou recentemente o balanço da Operação Nossa Senhora Aparecida de 2023, trazendo uma notícia extremamente positiva para a segurança nas estradas do Brasil. Durante o feriado, a PRF registrou uma redução significativa nos números de acidentes, acidentes graves e feridos em comparação com o ano anterior.

Cabe destacar que essa operação é um evento importante no calendário da PRF. Em 2023, ela começou em 11 de outubro, abrangendo um período do mês que envolve festas religiosas nacionais. Aliás, especialmente a celebração de Nossa Senhora Aparecida, que atrai um grande fluxo de pedestres e veículos nas estradas do país.

Desse modo, dada a singularidade desse período, a PRF concentrou seus esforços na fiscalização de trânsito em trechos críticos, com um foco especial na conscientização de romeiros, motoristas e passageiros.

Confira as estratégias de fiscalização da PRF

Um dos pilares que sustentam o sucesso da Operação Nossa Senhora Aparecida é a eficácia das estratégias de fiscalização da PRF.

Sendo assim, durante o feriado de 2023, a PRF mobilizou mais de 9 mil policiais em pontos estratégicos das rodovias federais. Desse modo, esses profissionais se dedicaram incansavelmente para garantir a segurança nas estradas.

Ao todo, 54.309 veículos receberam fiscalização, com uma ênfase particular na identificação de comportamentos de risco.

Álcool e excesso de velocidade são os principais desafios da Polícia durante as operações

A combinação de álcool e velocidade excessiva é uma receita perigosa para acidentes de trânsito.

Dessa maneira, durante a operação, a PRF conduziu 31.564 testes de alcoolemia, resultando em 1.092 autuações por dirigir sob a influência do álcool.

Ademais, houve o flagrante de mais de 35 mil motoristas conduzindo em velocidade excessiva em todo o Brasil.

Ultrapassagens irregulares e uso do cinto de segurança também são desafios

Além do álcool e da velocidade excessiva, a fiscalização policial também se concentrou em coibir ultrapassagens irregulares e garantir que motoristas e passageiros utilizassem o cinto de segurança corretamente.

Dessa forma, durante a operação, a PRF flagrou cerca de 5.697 condutores realizando ultrapassagens irregulares, o que coloca em risco a segurança de todos nas estradas.

Da mesma forma, 3.404 veículos receberam autuação por não estarem de acordo com as leis de uso de cinto de segurança.

De acordo com a PRF, essas infrações podem agravar as consequências dos acidentes, destacando a importância da conscientização.

Operação Nossa Senhora Aparecida observou 517 situações de crianças em perigo

As crianças são passageiros vulneráveis nas estradas, e a proteção adequada é fundamental. Durante a Operação Nossa Senhora Aparecida, a Polícia observou 517 situações em que crianças ou bebês não faziam uso do dispositivo de retenção, comumente conhecido como “cadeirinha”.

É importante lembrar que a não utilização desses dispositivos de segurança coloca as crianças em risco e pode resultar em lesões graves em caso de acidente. Portanto, a fiscalização rigorosa desses comportamentos inadequados é uma parte fundamental da estratégia da PRF.

Veja os resultados da operação

A implementação dessas medidas de fiscalização e conscientização resultou em uma redução notável no número de acidentes. Isso porque, em 2022, durante o mesmo período do feriado, houve um total de 940 acidentes registrados.

Em contraste, em 2023, esse número caiu para 926, o que representa uma melhoria notável na segurança viária.

Menos acidentes graves e feridos

Além da diminuição no número de acidentes, a PRF registrou uma queda no número de acidentes graves.

Sendo assim, em 2022, houve 271 acidentes graves durante o feriado, enquanto em 2023, esse número caiu para 263, representando uma redução de 3%.

Ademais, no que diz respeito aos feridos, a diferença é ainda mais notável. Em 2022, houve 1.116 feridos durante o feriado. Enquanto em 2023, esse número caiu para 1.065, uma redução de 4,8%.

Número de mortes nas estradas também diminuiu

Por fim, a notícia mais positiva é a redução do número de mortes nas estradas. Em 2022, durante o feriado da Nossa Senhora Aparecida, ocorreram 80 mortes. Em 2023, esse número caiu para 79, representando uma redução de 1,25%.

