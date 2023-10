Boas notícias! Preços de alimentos e bebidas registraram uma queda pelo quinto mês consecutivo

O Brasil testemunhou uma redução na média do preço de alimentos e bebidas pelo quinto mês consecutivo. Essa informação foi revelada na prévia da inflação oficial do país na última quinta-feira (26) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Esta é a mais extensa sequência de declínios em preços alimentícios registrada em seis anos. Contudo, essa tendência de queda não se traduziu em alívio imediato para os brasileiros.

De acordo com especialistas, mesmo com esta sequência de decréscimos, a população ainda sente o impacto de custos elevados para se alimentar.

Muitos fatores podem impactar a formação final do preço e fazer com que as quedas não sejam tão sentidas pelo consumidor final. Entre eles, destacam-se custos logísticos e tributários.

Conforme os dados do IBGE, houve diminuição de 0,31% na média do preço de alimentos em outubro, comparado ao mês de setembro deste ano.

Diminuição do preço de alimentos ainda não beneficia o consumidor



Apesar da retração no preço de alimentos, a análise dos especialistas sugere que o consumidor, por enquanto, não perceberá uma redução significativa em gastos com alimentação.

Uma das principais evidências dessa interpretação é o índice que apresenta um acumulado de 0,69% nos últimos 12 meses, registrado em outubro.

Dessa forma, esse dado indica que, em termos comparativos, o brasileiro tem enfrentado custos mais altos para se alimentar este ano do que no anterior.

Tal cenário ressalta a importância de observar as variações momentâneas, mas também a evolução dos preços ao longo do tempo. Assim, será possível entender realmente o impacto no orçamento familiar.

Os indicadores apontam para uma deflação acumulada de 3% no preço de alimentos até o mês de setembro. Todavia, é mais provável que as famílias sintam um equilíbrio nos valores ao invés de uma notável diminuição nos preços.

Ademais, as projeções sugerem que a deflação no segmento de Alimentação e Bebidas tenda a desacelerar nos próximos meses. Essa tendência já é evidenciada pelos números apresentados em outubro.

Tornando a alimentação uma prioridade: como o preço de alimentos pode impactar em comer com qualidade

A redução no preço de alimentos, por ser um elemento fundamental para as famílias. Dessa maneira, facilita o direcionamento de parte do orçamento para outras necessidades essenciais.

Esta economia permite uma reorganização das despesas domésticas, possibilitando maior flexibilidade no planejamento financeiro das famílias.

Para as famílias de renda mais baixa, a diminuição do preço de alimentos tem um impacto ainda mais significativo. Principalmente para aquelas que se encontram em uma maior situação de vulnerabilidade.

Portanto, a redução no custo da alimentação favorece a aquisição de uma maior quantidade de comida. Além disso, também permite a diversificação da dieta, saindo do básico e incluindo itens que proporcionam uma nutrição mais completa e equilibrada.

As famílias em situação de extrema pobreza, quando se deparam com redução no preço de alimentos, têm a oportunidade de diversificar e enriquecer sua dieta.

Com o acesso facilitado a produtos mais nutritivos, como carnes e frangos, essas famílias podem se alimentar de forma mais balanceada e saudável.

A redução no preço de alimentos é mais do que uma simples economia: representa um impacto significativo no cotidiano das comunidades mais vulneráveis.

Quando o custo da alimentação diminui, não apenas alivia o orçamento doméstico dessas famílias, mas também possibilita que elas destinem recursos a outras necessidades essenciais.

Além disso, até mesmo podem investir em variedades alimentares mais diversificadas, promovendo assim uma nutrição mais completa e equilibrada.

O custo de alimentação fora de casa dispara

O custo de comer fora está em constante aumento, de acordo com os dados mais recentes do IPCA-15. Essas informações revelam que o preço de alimentos que consumimos em casa seguem a tendência geral.

Contudo, a situação é bem diferente quando se trata de refeições fora de casa. Os preços nesse segmento estão subindo, indo na direção oposta à queda observada na alimentação caseira.

Isso significa que comer fora está se tornando progressivamente mais dispendioso para o consumidor.

A diferença no preço de alimentos, quando comparada ao grupo geral de produtos alimentícios, é notada no índice acumulado em 12 meses. Esse indicador revela uma queda de 1,05% em relação aos preços estabelecidos em outubro do ano anterior.

Apesar dessa retração, é importante destacar que este número indica uma desaceleração na comparação com o mês anterior, quando o índice registrou 0,46%.

Vale lembrar que a última vez que observamos deflação nos preços da alimentação fora do domicílio foi em agosto de 2020, com um decréscimo de 0,30%.

Em resumo, embora o preço de alimentos esteja em queda nos últimos meses, comer fora ainda traz um impacto maior no orçamento dos brasileiros. Todavia, há uma tendencia de redução de preços também para esse setor.