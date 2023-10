Bobby Green derrota Grant Dawson com um nocaute impressionante de 33 segundos na luta principal do UFC Vegas 80

Bobby Green precisou de apenas 33 segundos para chocar o mundo na luta principal do UFC Vegas 80.

Apesar de ter entrado na luta contra Grant Dawson como um azarão considerável, Green nunca perdeu a confiança de que conseguiria realizar o trabalho e o entregou de maneira impressionante. Assim que ele assumiu o centro da jaula, Green começou a definir seus golpes característicos, que geralmente começam com as mãos nos quadris antes de mirar e atirar na cabeça.

Antes que Dawson pudesse reagir à configuração, Green disparou uma mão esquerda reta perfeitamente cronometrada pelo cano que caiu rente. Dawson desmoronou na tela e Green o seguiu até lá para continuar descarregando arremessos para garantir que ele finalizasse.

Enquanto Green continuava desferindo uma série de socos, Dawson murchou com o dano causado ao rolar e apenas cobriu a cabeça quando o árbitro se lançou para a paralisação no primeiro round. Depois, Green realmente pensou que foi uma mão direita que afastou Dawson, mas então ele viu seu trabalho no replay.

“É uma esquerda!” Green disse ao falar com o comentarista colorido do UFC Daniel Cormier. “M*** acontece. Vamos!”

Green certamente aproveitou ao máximo sua oportunidade com uma vaga no evento principal contra uma estrela em ascensão como Dawson, que estava invicto no UFC e subindo rapidamente no ranking dos leves.

Obviamente, Green interrompeu essa ascensão de forma enfática no sábado, ao garantir sua segunda vitória consecutiva após derrotar Tony Ferguson por finalização em junho.

Em vez de pedir um grande nome ou talvez outro adversário classificado, Green optou por solicitar um cronograma específico para sua próxima luta, na esperança de ter outra oportunidade de competir antes do final de 2023.

“Eu não dou ordens”, disse Green. “Eu simplesmente pego quem eles colocam na minha frente. Eu poderia xingar o dia todo. Quero lutar em dezembro, quero ser o lutador mais ativo deste ano.”