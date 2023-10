Bobby Green planejando ganhar US$ 1 milhão em 2023, pede confronto em dezembro com Dan Hooker

Bobby Green chegou, mas ainda tem lugares para ir.

No sábado, Green teve uma das melhores atuações de sua longa carreira, terminando entre os 10 primeiros colocados do ranking peso leve Grant Dawson em apenas 33 segundos na luta principal do UFC Vegas 80. Foi a segunda vitória de Green por paralisação em 2023 e pode muito bem lhe render um lugar no ranking do UFC, mas o mais importante, a vitória finalmente pode ter dado a Green o respeito que ele sempre mereceu.

“Eu sinto que muitas pessoas realmente me descartam, muitas pessoas realmente criticam [me]”, disse Green na segunda-feira A hora do MMA. “Eu me sinto um cara à beira da estrada que, se você passar por esse cara, não sabe que talvez um dia ele ganhou um bilhete de um milhão de dólares. Estou tentando inspirar as pessoas do tipo, ei, você deveria tratar a todos com amor e gentileza.

“Eu tenho feito essa merda há tanto tempo. Eu vi os altos e baixos, tudo sobre isso, e como as pessoas agem, tratam, pensam e dizem. Muitas pessoas me chamavam de jornaleiro, ou me chamavam disso e daquilo. Ou, ‘Quem diabos é esse cara?’ Tenho ouvido isso há muito tempo e realmente quero inspirar as pessoas a não deixar ninguém te derrubar, não deixar ninguém te derrubar. Eu sou esse exemplo agora, mostrando a todos.”

Profissional desde 2008, Green ganhou destaque na organização do Strikeforce antes de migrar para o UFC em 2013, onde tem sido uma referência no peso leve, acumulando um recorde de 12-9-1 com um no-contest – um currículo que inclui quatro bônus de Luta da Noite e quatro bônus de Desempenho.

Mas apesar do longo currículo, aos 37 anos, Green pode estar vivendo o melhor ano de sua carreira no UFC. Com três lutas em seu currículo em 2023 (duas vitórias e uma no-contest) e dois bônus já no banco, “King” diz que está se aproximando de sua meta de ganhar US$ 1 milhão este ano, e por isso ele realmente espera conseguir uma vaga em um dos cards de dezembro do UFC.

“Eu tenho objetivos. Eu não deixo nenhuma dessas coisas que vocês pensam e fazem bloquear o que estou fazendo”, disse Green. “Eu continuei cavando a pá quando todo mundo estava falando: ‘Você não vai ser campeão. Você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo. Acabei de cavar a pá. Não me envolvi com todas essas coisas diferentes, e ao fazer isso – a pá, que significa ir em direção ao meu objetivo, garantir que as crianças sejam bem cuidadas.

“Cada vez que toco aquele chão, estou mais perto do meu objetivo. Minha meta, disse ao meu treinador este ano, vou ganhar US$ 100 mil para você. Ele recebe 10% do meu cheque. Então, se ele ganha US$ 100 mil, isso significa que ganhei um milhão. Estamos bem perto. Vou ganhar US$ 1 milhão este ano. Esse tem sido meu objetivo, então preciso fazer este último que alcance isso. É por isso que estou dizendo que vou fazer dezembro. Se eles abrirem, eu farei isso.”

E quanto a quem ele quer em dezembro, Green não é particularmente exigente, mas mencionou Dan Hooker como uma opção possível.

“Tenho feito as mesmas coisas, pessoal, e vou continuar mostrando a vocês”, disse Green. “Então, quando digo isso, tenho que cumprir minha palavra. Eu disse que sairia em dezembro, estou disposto a ir em dezembro. Quem quer descer? Vamos. Hooker estava falando como ele queria [to fight]. Ele disse que dezembro é legal para ele. Se ele realmente quiser fazer isso. Ouvi alguns sussurros de que ele está falando como se quisesse, vamos ver se ele está realmente deprimido.”

Hooker não é a única opção para Green. Após a vitória no sábado, Renato Moicano também convocou Green para a luta.

Green concorda em lutar contra qualquer um dos homens. Ele também observou que tudo isso é uma grande diferença em relação a alguns anos atrás, quando nenhum dos principais pesos leves do mundo dizia seu nome.

“Eu tenho uma preferência? Ouça, eu tenho todo o tempo do mundo. Vou continuar crescendo”, disse Green. “Todos esses caras querem meu nome. Este é um sentimento estranho. Quando eu estava ligando para as pessoas, juro por Deus, quando eu estava ligando para as pessoas, nenhum de vocês jamais me reconheceu. Eles nem me reconheceriam. Eles nem diriam: ‘Eu vi você’. A única pessoa que me disse algo foi ‘The Irish Dragon’ [Paul Felder]. Essa foi a única pessoa que disse alguma coisa. Todos os outros me ignoraram. Então é por isso que estou dizendo, mano, pare. Agora, de repente, todo mundo quer chamar meu nome?

“Agora eles percebem que eu sou a porra do nome. Eu sou o cara que vai agitar a merda. Assim como eu disse, vou sacudir a merda. Vou continuar a agitar a merda. Este próximo? Vai ser mais um clássico, isso eu prometo.”