Bobby Green revela ‘erro feio’ que Grant Dawson cometeu no UFC Vegas 80 e responde a chamada de Renato Moicano

Bobby Green descobriu rapidamente que Grant Dawson tinha algo a provar no UFC Vegas 80. Acontece que isso acabou sendo a ruína de Dawson.

Green levou apenas 33 segundos e um rápido direto com a mão esquerda para colocar a primeira derrota no recorde de Dawson no UFC. Indo para a luta, Dawson tinha a reputação de ser um grappler sufocante, mas Green reconheceu que o lutador do American Top Team estava disposto a enfrentá-lo em pé – e o tiro saiu pela culatra de forma devastadora.

“Acho que ele estava tentando me dizer que, ah, ele é um cara durão – ele é durão”, explicou Green na coletiva de imprensa pós-luta do UFC Vegas 80. “Esse foi o erro grave que acho que ele cometeu, em vez de apenas seguir mais seu plano de jogo.

“Ele estava tentando me fazer pensar: ‘Vou bater em você!’ OK, interessante. Mas eu não esperava que ele caísse. Não senti que o acertei com tanta força, mas meu treinador disse: ‘Você não precisa bater forte em ninguém, você apenas tem que acertar o chute’”.

Embora tenha conseguido uma finalização de cair o queixo no primeiro round, Green diz que estava totalmente preparado para suportar uma batalha de 25 minutos, porque sabia que Dawson provavelmente tentaria arrastá-lo para o chão e conseguir uma vitória.

“Achei que teríamos uma luta difícil”, disse Green. “As pessoas pensam que você pode simplesmente me derrubar. [They think], ‘Vou agarrá-lo e simplesmente derrubá-lo.’ Meu wrestling é bom garoto. Meu wrestling é muito bom.

“Já que estou com aquele gosto idiota na boca por causa daquela luta que fiz [against Islam Makhachev], todo mundo presume que você não sabe lutar. Então eu queria poder mostrar essa parte. Que viemos bem preparados.”

No final, Green não precisou usar sua defesa de luta ou de queda, porque ele só teve que acertar aquele soco devastador que efetivamente encerrou a noite de Dawson.

Considerando que precisava de 33 segundos para terminar o trabalho, Green não perdeu tempo voltando sua atenção para outra luta antes do final deste ano. Embora tenha dito que precisará de um raio-X da mão, que ainda apresentava uma leve lesão da vitória anterior sobre Tony Ferguson, ele gostaria de encerrar o ano no UFC 296, em dezembro.

Na jaula, Green não demonstrou interesse em chamar ninguém pelo nome, embora seus treinadores tivessem uma ideia sobre um adversário em potencial.

“Meu treinador tem colocado nomes em meus ouvidos”, disse Green. “Eles disseram [Dan] Prostituta. Eles querem que eu lute com Hooker. Eu estou tipo, OK, se essa prostituta estiver caída, eu estou caído. Estou até disposto a ser a atração principal das preliminares.”

Green pode não ter mencionado o nome de ninguém, mas o também peso leve do UFC, Renato Moicano, definitivamente tinha outras ideias quando explodiu nas redes sociais, pedindo a chance de vingar a derrota de seu companheiro de equipe na noite de sábado.

“Bobby Green, você está com problemas, irmão”, gritou Moicano no Twitter. “Você desrespeita [American Top Team], meu irmão, e eu vou acabar com você, Bobby Green. Você vai ganhar dinheiro fácil. Ouça o que eu digo, meu irmão. Dinheiro fácil. Eu irei destruí-lo.”

Em resposta, Green zombou da convocação de Moicano, mas também reiterou que lutará contra qualquer um que o UFC lançar contra ele, porque nomes nunca importaram muito para ele.

“Diga a esse cara que chupe isso”, disse Green. “Ele queria lutar. É como se ele quisesse muito dinheiro. Ele fica tipo, ‘Ei, eu quero lutar’, mas quando eu o vi, pensei: e aí? Então é como, ‘Bem, não dessa vez.’ Você tem que descobrir isso, mano.

“[To] seja honesto, eu só [fight] quem quer que eles coloquem na minha frente. Se colocarem Renato, ele vai dormir também.