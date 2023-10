A fintech Nubank revolucionou o mercado financeiro com sua abordagem inovadora e simplificada para serviços bancários e de cartão de crédito pessoal. Confira apontamentos importantes para os clientes do Nubank!

Boletos podem ser pagos no crédito? Confira as inovações da conta PJ do Nubank!

Agora, a fintech está dando um passo adiante para ajudar micro e pequenos empreendedores a manter suas finanças empresariais em dia. Com o novo recurso de pagamento de boletos com o cartão de crédito PJ do Nubank, você pode simplificar a gestão do seu negócio e manter todas as contas em um só lugar.

A evolução da conta PJ do Nubank

A conta PJ do Nubank foi criada em 2019 com o objetivo de simplificar a vida dos micro e pequenos empresários. Desde então, tem crescido e expandido seus serviços, tornando-se cada vez mais completa e adaptada às necessidades dos empreendedores.

Pagamento de boletos com o cartão de crédito PJ

A mais recente adição ao leque de produtos oferecidos pelo Nubank é o pagamento de boletos com o Cartão de Crédito PJ. Agora, você pode pagar ou parcelar seus boletos usando o limite do seu cartão, consolidando todas as suas despesas em um só lugar.

Simplificando o processo de pagamento de boletos

Pagar boletos do seu negócio com o cartão de crédito PJ do Nubank é simples e rápido.



Aqui está um passo a passo para orientá-lo:

Inicie o aplicativo e vá para a página inicial.

Toque na opção “Pagar”.

Escolha a alternativa “Pagar boleto”.

Digitalize o código de barras ou insira os números manualmente.

Selecione a opção “Escolher forma de pagamento”.

Opte por “Cartão de crédito”.

Determine o número de parcelas desejado e verifique todas as informações de pagamento.

Pressione o botão “Efetuar pagamento” e informe sua senha composta por quatro dígitos.

Em poucos passos, é possível escolher o melhor plano de parcelamento que se ajusta ao seu orçamento, tudo sem sair do aplicativo Nubank.

As vantagens de pagar boletos com o cartão de crédito PJ do Nubank

Este novo recurso oferece várias vantagens para os empreendedores:

Com a função de pagamento de boletos com o Cartão de Crédito PJ, é possível centralizar todas as despesas da sua empresa em um único lugar – na fatura do seu cartão de crédito PJ.

Parcelamento flexível

Isso permite que você organize o orçamento do seu negócio nos meses em que as receitas forem menores, sem comprometer outras áreas da empresa.

Antecipação de parcelas

Se desejar, o cliente pode antecipar as parcelas, obtendo um desconto proporcional aos juros. Uma vez que todas as informações são transparentes e estão disponíveis com apenas um toque no aplicativo.

Conveniência total

Resolver todas as suas necessidades financeiras empresariais em um único aplicativo é incrivelmente prático. Desse modo, ao pagar com o Cartão de Crédito PJ do Nubank, você economiza tempo e pode se concentrar totalmente no crescimento do seu negócio.

Além disso, é possível manter-se em dia com seus fornecedores e postergar a data de desembolso até o vencimento da fatura, dando a você um maior controle sobre seus pagamentos e fluxo de caixa.

Mais uma inovação da fintech que facilita a rotina do cliente

De modo geral, o Nubank continua a inovar e aprimorar suas soluções financeiras para atender às necessidades dos empreendedores. Com o pagamento de boletos com o cartão de crédito PJ, eles estão tornando a gestão financeira do seu negócio mais fácil e eficiente do que nunca.

Sendo assim, experimente este novo recurso e descubra como pode simplificar a administração das suas contas empresariais. Visto que é mais uma maneira de manter seu negócio em crescimento e suas finanças em dia. Caso tenha dúvidas, entre em contato com o atendimento oficial do Nubank e usufrua de benefícios da fintech de forma segura!