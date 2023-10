O Bolsa Família é um programa social crucial para milhões de brasileiros, oferecendo apoio financeiro para famílias em situação de vulnerabilidade econômica.

Bolsa Família antecipa pagamento para moradores de 55 cidades

Recentemente, o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) anunciou uma excelente notícia para os beneficiários: a antecipação do calendário de pagamento em 55 cidades do Amazonas. Entenda em detalhes essa decisão do governo e como isso afeta os beneficiários do Bolsa Família.

Pagamento antecipado: uma medida necessária

Tradicionalmente, o pagamento do Bolsa Família segue um calendário baseado no número final do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários. No entanto, o MDS optou por uma mudança significativa nesse cronograma, antecipando o pagamento para as famílias dessas 55 cidades já no próximo dia 18 de outubro.

Beneficiários em estado de calamidade

A decisão de antecipar o pagamento do Bolsa Família é voltada especificamente para as famílias que residem em 55 cidades do estado do Amazonas, que enfrentam uma situação de calamidade. Essas cidades incluem:

Urucará;

Alvarães;

Amaturá;

Anamã;

Anori;

Atalaia do Norte;

Barreirinha;

Benjamin Constant;

Beruri;

Boa Vista do Ramos;

Boca do Acre;

Borba;

Caapiranga;

Carauari;

Careiro da Várzea;

Careiro;

Coari;

Codajás;

Eirunepé;

Envira;

Fonte Boa;

Guajará;

Humaitá;

Ipixuna;

Iranduba;

Itacoatiara;

Itamarati;

Itapiranga;

Japurá;

Juruá;

Jutaí;

Manacapuru;

Manaquiri;

Manaus;

Manicoré;

Maraã;

Maués;

Nhamundá;

Nova Olinda do Norte;

Novo Airão;

Novo Aripuanã;

Parintins;

Pauini;

Rio Preto da Eva;

Santo Antônio do Içá;

São Paulo de Olivença;

São Sebastião do Uatumã;

Silves;

Tabatinga;

Tapauá;

Tefé;

Tonantins;

Uarini.

Depósito direto na conta



Uma notícia ainda melhor é que os valores do Bolsa Família serão depositados diretamente na conta dos beneficiários, sem a necessidade de solicitar a antecipação. Certamente, isso simplifica o processo e garante que as famílias recebam o apoio financeiro de forma mais rápida e eficaz.

Calendário do Bolsa Família de outubro

Para os beneficiários que não se enquadram nas 55 cidades mencionadas e seguem o calendário tradicional do Bolsa Família, o pagamento ocorrerá de acordo com o número final do NIS, como segue:

18 de outubro: depósito para inscritos com NIS que finaliza no dígito 1;

19 de outubro: depósito para inscritos com NIS que finaliza no dígito 2;

20 de outubro: depósito para inscritos com NIS que finaliza no dígito 3;

23 de outubro: depósito para inscritos com NIS que finaliza no dígito 4;

24 de outubro: depósito para inscritos com NIS que finaliza no dígito 5;

25 de outubro: depósito para inscritos com NIS que finaliza no dígito 6;

26 de outubro: depósito para inscritos com NIS que finaliza no dígito 7;

27 de outubro: depósito para inscritos com NIS que finaliza no dígito 8;

30 de outubro: depósito para inscritos com NIS que finaliza no dígito 9;

31 de outubro: depósito para inscritos com NIS que finaliza no dígito 0.

Eficiência distribuição de recursos

Essa organização do pagamento ajuda a garantir uma distribuição justa dos recursos, permitindo que as famílias beneficiárias planejem suas despesas de forma eficaz. Em resumo, a antecipação do pagamento do Bolsa Família para as famílias de 55 cidades do Amazonas é uma medida que visa fornecer apoio financeiro essencial durante um período desafiador.

Desse modo, com o depósito direto na conta, os beneficiários podem esperar receber os recursos de maneira rápida e eficiente. Para aqueles que seguem o calendário tradicional, é importante ficar atento às datas de pagamento para garantir que o benefício seja recebido sem problemas.

De forma geral, o Bolsa Família continua a desempenhar um papel vital na redução da desigualdade e na melhoria das condições de vida das famílias em todo o Brasil. É muito importante para o trabalhador ficar atento aos diversos golpes que envolvem o programa Bolsa Família, bem como outros benefícios sociais. Portanto, não forneça dados sensíveis e não clique em links que receba por diversos canais, como SMS, WhatsApp e e-mail.