Bolsa Família antecipado é liberado NESTA região; Veja quem tem direito

Em resposta à severa crise de seca que afeta a Região Amazônica, o governo federal anunciou hoje que antecipará o pagamento do Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC) para 55 dos 62 municípios em estado de emergência na área. A medida visa proporcionar assistência imediata às famílias e indivíduos afetados pela escassez de água e seus impactos socioeconômicos.

Uma comitiva de alto escalão do governo, liderada pelo vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, juntamente com os ministros Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), realizou uma visita estratégica à cidade de Manaus e sobrevoou as áreas diretamente atingidas pela seca.

Além dos pagamentos antecipados do Bolsa Família e do BPC, o governo também anunciou planos para fornecer auxílios adicionais a pescadores e produtores que viram seus meios de subsistência serem gravemente afetados pela estiagem prolongada. O compromisso foi enfatizado por Geraldo Alckmin, que assegurou que “não faltarão recursos” para enfrentar esse desafio ambiental e seus impactos sobre as comunidades locais.

“Hoje (ontem) foi dada a ordem de serviço para a dragagem do Rio Solimões, um trecho de 8km entre os municípios de Tabatinga e Benjamin Constant. A obra deve ficar pronta entre 30 e 45 dias. O Ministério de Portos e Aeroportos e o DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) também já estão trabalhando para, em 15 dias, contratar a dragagem do Rio Madeira, mais 12km”, disse Geraldo Alckmin.

A situação na Região Amazônica exige ações imediatas para aliviar o sofrimento das pessoas afetadas e abordar as crescentes preocupações ambientais. O governo federal demonstra sua determinação em enfrentar essa crise e garantir o bem-estar das comunidades que enfrentam dificuldades devido à seca sem precedentes na Amazônia.

Mudanças climáticas

A ministra do Meio Ambiente e renomada ativista ambiental, Marina Silva, enfatizou a importância de reconhecer o impacto das mudanças climáticas na crescente frequência de eventos climáticos extremos. Suas declarações ocorreram em meio aos esforços do Ministério do Meio Ambiente para combater os incêndios que assolam diferentes regiões do país.

“Estamos vivendo dois fenômenos: o cruzamento do El Niño, que é um fenômeno natural, com a mudança do clima de forma descontrolada, com o aquecimento do Atlântico Norte. O cruzamento desses dois fenômenos fez com que começássemos o ano com enchentes aqui no Amazonas e no Acre, e secas terríveis no Rio Grande do Sul. Estamos terminando o ano com seca terrível no Amazonas, Acre e Rondônia, e enchentes terríveis no Rio Grande do Sul”, disse a ministra.



Fornecimento de energia e escassez de água

A hidrelétrica de Santo Antônio, que fornece eletricidade para a região, suspendeu suas operações na última segunda-feira. A decisão foi tomada em virtude do nível das águas, que se encontra 50% abaixo da vazão média histórica.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, se pronunciou sobre a situação, afirmando que, embora a suspensão das operações da hidrelétrica seja motivo de preocupação, não há risco iminente de desabastecimento de energia elétrica na região.

“A energia está garantida. Foi feito um trabalho, com antecedência, de reserva de combustível. Mesmo com a paralisação da usina, está garantida a energia”, garantiu Alckmin. Vale informar que as autoridades estão monitorando de perto a situação e trabalhando para encontrar soluções alternativas, caso a situação do abastecimento de água e consequentemente de energia se agrave.