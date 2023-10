BOLSA FAMÍLIA ANTECIPADO! Entenda decisão do GOVERNO Federal e da CAIXA

O Bolsa Família é um programa social do Governo Federal que visa auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Recentemente, foi anunciada uma medida de antecipação do pagamento do Bolsa Família para beneficiários em 55 municípios do estado do Amazonas, devido à forte estiagem que afeta a região amazônica. Essa decisão foi tomada em conjunto pelo governo federal e pela Caixa Econômica Federal, com o objetivo de mitigar os impactos da seca extrema na população.

Antecipação do pagamento do Bolsa Família

O pagamento do Bolsa Família geralmente ocorre nos últimos dez dias úteis de cada mês, e os beneficiários realizam o saque de acordo com o número final do NIS (Número de Identificação Social). No entanto, devido à situação de emergência decretada pelo governo estadual em diversos municípios do Amazonas, a antecipação do pagamento foi estabelecida, permitindo que os beneficiários possam sacar o valor a partir do dia 18 de cada mês, independentemente do número do NIS.

Beneficiários afetados pela seca extrema

Cerca de 500 mil pessoas nos estados do Amazonas, Acre e Rondônia foram afetadas pela seca extrema na região. Dentre esses, os beneficiários do Bolsa Família nos municípios amazonenses que tiveram estado de emergência decretado serão contemplados com a antecipação do pagamento. É importante ressaltar que essa medida visa auxiliar as famílias que enfrentam dificuldades decorrentes da falta de chuvas e das consequências dessa situação climática.

Benefícios da antecipação do pagamento

A antecipação do pagamento do Bolsa Família traz alguns benefícios significativos para os beneficiários. Aqueles que recebem o benefício em conta Poupança Social Digital, por exemplo, poderão movimentar os valores por meio do aplicativo Caixa Tem, evitando a necessidade de deslocamento até uma agência bancária. Com o aplicativo, é possível realizar saques em lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento, bastando gerar um token diretamente no aplicativo.

Além disso, o cartão de débito virtual do Caixa Tem permite que o beneficiário faça compras em estabelecimentos como supermercados, padarias e farmácias, utilizando maquininhas de cartão. Também é possível realizar transferências por PIX e efetuar o pagamento de contas de água, luz, telefone, gás e boletos em geral, tanto pelo aplicativo quanto nas casas lotéricas.

Como sacar o benefício do Bolsa Família



Para aqueles que possuem o cartão do programa Bolsa Família, o saque pode ser realizado nas unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento. Caso o beneficiário não possua o cartão, os valores podem ser sacados nas agências da Caixa, mediante apresentação de documento de identificação com foto.

Apoio durante a seca na Amazônia

A seca extrema na Amazônia tem causado diversos impactos na região, afetando a população e a economia local. Nesse contexto, o governo federal tem adotado medidas para amenizar os efeitos dessa situação climática, como a antecipação do pagamento do Bolsa Família. Essa ação busca garantir que as famílias em situação de vulnerabilidade tenham acesso aos recursos necessários para enfrentar as dificuldades causadas pela estiagem.

Compromisso do Governo Reafirmado

A antecipação do pagamento do Bolsa Família para beneficiários em 55 municípios do Amazonas é uma medida importante para auxiliar as famílias que enfrentam os impactos da seca extrema na região amazônica. Com essa antecipação, os beneficiários poderão sacar o valor do benefício a partir do dia 18 de cada mês, independentemente do número do NIS. Além disso, a possibilidade de movimentar os valores por meio do aplicativo Caixa Tem traz mais comodidade e segurança para os beneficiários. O Governo Federal, em parceria com a Caixa, reafirma o compromisso de apoiar as famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, especialmente em momentos de crise como a seca na Amazônia.