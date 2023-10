BOLSA FAMÍLIA: Beneficiário pode contratar empréstimo?

O programa social Bolsa Família é uma importante iniciativa do governo para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade econômica. No entanto, os beneficiários desse programa podem se deparar com restrições quando se trata de obter empréstimos ou outros tipos de crédito. Embora o empréstimo consignado esteja proibido para os beneficiários do Bolsa Família, existem alternativas que podem ajudar essas pessoas a buscar melhorias em sua vida financeira. Neste artigo, vamos explorar algumas opções que estão disponíveis para os beneficiários do Bolsa Família.

Entendendo as Limitações do Empréstimo Consignado

O empréstimo consignado, que é descontado diretamente do benefício do Bolsa Família, não está disponível para os beneficiários. Essa restrição foi estabelecida para proteger as famílias mais vulneráveis de um endividamento excessivo. No entanto, é importante ressaltar que essa proibição não impede que os beneficiários do Bolsa Família busquem outras formas de crédito.

Alternativa 1: Crédito Pessoal em Bancos e Instituições Financeiras

Uma alternativa viável para os beneficiários do Bolsa Família é solicitar um empréstimo pessoal em bancos e instituições financeiras. Nesse caso, as condições e os juros podem variar de acordo com o perfil de cada pessoa e a análise de crédito realizada pela instituição. É importante ressaltar que, antes de tomar qualquer decisão, é fundamental buscar orientação financeira para entender todas as condições envolvidas.

Empréstimo Pessoal da Crefisa: Uma Opção a Ser Considerada

A Crefisa é uma empresa com mais de 50 anos no mercado que oferece opções de crédito para pessoas que geralmente têm dificuldades em obter empréstimos em outras instituições financeiras. Isso inclui tanto pessoas negativadas quanto beneficiários do programa Bolsa Família. No entanto, é importante ter em mente que a Crefisa é conhecida por ter uma das taxas de juros mais altas do mercado.

Atualmente, a média de juros no mercado é de 7,18% ao mês, enquanto a Crefisa trabalha com uma média de 21,37% ao mês. Portanto, antes de optar pelo empréstimo pessoal da Crefisa, é fundamental avaliar cuidadosamente as condições oferecidas e considerar se essa é a melhor opção para as suas necessidades financeiras.

Documentos Necessários para Solicitar o Empréstimo Pessoal da Crefisa



Caso você opte por solicitar o empréstimo pessoal da Crefisa, é importante estar preparado com os documentos necessários. Para iniciar o processo, você precisará apresentar os seguintes documentos:

Documento de identificação com foto, como RG ou CNH

CPF;

Comprovante de residência atualizado;

Dois últimos comprovantes de rendimento originais;

Extrato bancário com o último crédito do salário;

Caso opte pela antecipação da restituição do Imposto de Renda , será necessário apresentar o recibo da declaração.

Certifique-se de reunir todos esses documentos antes de iniciar o processo de solicitação do empréstimo pessoal da Crefisa.

Programa Progredir: Capacitação e Apoio ao Beneficiário do Bolsa Família

Uma opção interessante para os beneficiários do Bolsa Família é o Programa Progredir. O objetivo deste programa é capacitar e auxiliar os beneficiários do Cadastro Único a conseguirem um emprego. O Programa Progredir oferece serviços gratuitos divididos em diferentes categorias:

Quero um Emprego: Este serviço ensina habilidades básicas, como a elaboração de um currículo e como se candidatar a vagas de emprego em empresas parceiras.

Quero me Qualificar: Essa modalidade oferece a possibilidade de qualificação por meio de cursos presenciais e à distância.

Quero Empreender: Se você tem o desejo de iniciar o seu próprio negócio, o Programa Progredir pode te ajudar a conseguir microcrédito para dar o pontapé inicial.

Quero Empreender em Grupo: Se você pretende crescer profissionalmente em grupo, seja com amigos ou familiares, essa é uma excelente oportunidade.

Como se Cadastrar no Programa Progredir

Para se cadastrar no Programa Progredir, siga os passos abaixo:

Acesse o site do Programa Progredir; Escolha uma das opções disponíveis: “Quero Trabalhar”, “Quero Fazer Cursos” ou “Quero Empreender”; Informe seu e-mail e o estado em que reside; Marque a caixa indicando que você não é um robô e clique em “Prosseguir”; Você será redirecionado para a Conta Única do Governo Federal para registrar seu acesso com os dados de seu telefone e/ou e-mail; Insira seu e-mail e senha; Clique em “Efetuar Login”.

Após seguir esses passos, você estará cadastrado no Programa Progredir e poderá aproveitar os benefícios e serviços oferecidos.

Documentação Necessária para o Cadastramento no Programa Progredir

Para realizar o cadastro no Programa Progredir, você precisará dos seguintes documentos:

CPF;

Endereço de e-mail válido;

Ser beneficiário cadastrado no Cadastro Único.

Tenha em mãos esses documentos para facilitar o processo de cadastramento e aproveitar todas as oportunidades oferecidas pelo Programa Progredir.

Benefícios Especiais para Beneficiários do Cadastro Único

Além das alternativas mencionadas acima, é importante destacar que os beneficiários do Cadastro Único têm acesso a benefícios especiais. Esses benefícios podem incluir descontos em serviços públicos, isenção de taxas em concursos públicos, acesso a programas de habitação e muito mais. Portanto, é fundamental estar atento a essas oportunidades e buscar informações sobre os benefícios disponíveis para os cadastrados no Cadastro Único.

Busque Orientação Financeira Antes de Tomar Qualquer Decisão

Independentemente da alternativa escolhida, é fundamental buscar orientação financeira antes de tomar qualquer decisão que envolva empréstimos ou outros tipos de crédito. Um profissional capacitado poderá ajudá-lo a entender as condições, analisar as opções disponíveis e tomar a melhor decisão para a sua situação financeira.

Avalie Cuidadosamente antes de Decidir

Embora os beneficiários do Bolsa Família não possam contratar empréstimos consignados, existem alternativas que podem ajudá-los a buscar melhorias em sua vida financeira. O crédito pessoal em bancos e instituições financeiras, o empréstimo pessoal da Crefisa e o Programa Progredir são algumas das opções disponíveis. No entanto, é importante avaliar cuidadosamente as condições e buscar orientação financeira antes de tomar qualquer decisão. Lembre-se de que o objetivo é buscar melhorias financeiras de forma consciente e responsável.