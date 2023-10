BOLSA FAMÍLIA começa a ser desbloqueado em Outubro; veja o que fazer para voltar a receber

O Bolsa Família é um programa social do governo brasileiro que beneficia milhões de famílias em situação de vulnerabilidade. No entanto, nos últimos meses, muitos beneficiários enfrentaram problemas com o bloqueio do benefício, impedindo-os de receber os valores mensais.

Mas há boas notícias! A partir de outubro, o desbloqueio do Bolsa Família começará a ser realizado gradualmente, permitindo que as famílias voltem a receber o auxílio financeiro tão necessário. Neste artigo, vamos explorar em detalhes como funciona o desbloqueio do Bolsa Família, quem será afetado e como os beneficiários podem receber o pagamento retroativo. Vamos começar!

Por que o Bolsa Família foi bloqueado?

Existem diferentes motivos pelos quais o Bolsa Família pode ser bloqueado. Um dos grupos afetados pelo bloqueio são as famílias unipessoais, que foram convocadas ao longo do ano para atualizar seu cadastro no Cadastro Único (CadÚnico).

Essa atualização é importante para garantir que apenas as famílias que realmente necessitam do benefício sejam beneficiadas. Portanto, se você faz parte de uma família unipessoal e ainda não atualizou seu cadastro, é essencial que você faça isso o mais rápido possível.

Outro motivo para o bloqueio do Bolsa Família é o descumprimento das condicionalidades do programa. Isso inclui questões como a frequência escolar das crianças e adolescentes, o calendário de vacinação e o acompanhamento de saúde das gestantes.

Se uma família não cumprir essas condicionalidades, o benefício pode ser bloqueado por um mês como forma de incentivo para que elas se regularizem.

O desbloqueio do Bolsa Família em outubro

A boa notícia é que o desbloqueio do Bolsa Família começará a ser realizado em outubro. Os canais de consulta do programa, como o aplicativo do Bolsa Família e o Portal Cidadão da Caixa, já estão mostrando que os beneficiários estão tendo o benefício desbloqueado.



No entanto, o desbloqueio está sendo feito de forma gradual, começando pelos beneficiários que corrigiram as pendências no cadastro até o dia 15 de setembro. É importante ressaltar que um novo prazo para desbloqueio está aberto até o dia 13 de outubro.

Portanto, se você faz parte das famílias unipessoais que ainda não resolveram as pendências, ainda há tempo para regularizar a situação e ter o Bolsa Família desbloqueado na folha de pagamento de novembro.

Como verificar se o Bolsa Família foi desbloqueado?

Para verificar se o seu Bolsa Família foi desbloqueado, você pode utilizar os canais de consulta do programa, como o aplicativo do Bolsa Família e o Portal Cidadão da Caixa. No entanto, é importante estar ciente de que o aplicativo do Bolsa Família tem apresentado instabilidade nos últimos tempos, o que pode dificultar a consulta dos dados do benefício.

Caso o aplicativo não esteja funcionando corretamente, você pode procurar uma agência da Caixa ou uma casa lotérica para obter informações sobre o desbloqueio e sacar os valores retroativos, caso tenham sido liberados. Além disso, é possível entrar em contato com a Central de Atendimento do Bolsa Família para obter mais informações e esclarecer dúvidas.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em outubro

O calendário de pagamento do Bolsa Família para o mês de outubro já está definido. O depósito dos valores será realizado de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário. Confira as datas de pagamento:

18 de outubro: depósito para NIS 1;

19 de outubro: depósito para NIS 2;

20 de outubro: depósito para NIS 3;

23 de outubro: depósito para NIS 4;

24 de outubro: depósito para NIS 5;

25 de outubro: depósito para NIS 6;

26 de outubro: depósito para NIS 7;

27 de outubro: depósito para NIS 8;

30 de outubro: depósito para NIS 9;

31 de outubro: depósito para NIS 0.

Lembrando que, como mencionado anteriormente, algumas famílias do Rio Grande do Sul que foram afetadas pelo ciclone terão o pagamento antecipado. É importante verificar se a sua cidade está na lista das cidades contempladas com a antecipação.

O que fazer se o Bolsa Família não cair no Caixa Tem?

Em alguns casos, mesmo após o desbloqueio do Bolsa Família, pode levar alguns dias para que o dinheiro seja creditado na conta do Caixa Tem. Se você já teve o benefício desbloqueado, mas ainda não recebeu o valor, é recomendado que você procure uma agência da Caixa ou uma casa lotérica para fazer o saque dos valores.

Lembre-se de levar um documento de identificação com foto e o seu cartão do Bolsa Família. Os atendentes poderão auxiliá-lo no processo de saque e fornecer orientações adicionais, se necessário.

Ademais, o desbloqueio do Bolsa Família em outubro é uma excelente notícia para as famílias beneficiárias do programa. Com o desbloqueio gradual, aqueles que atualizaram o cadastro e resolveram as pendências terão a oportunidade de receber os valores retroativos e voltar a contar com o auxílio financeiro tão importante.

É fundamental ficar atento aos canais de consulta do programa, verificar se o benefício foi desbloqueado e acompanhar o calendário de pagamento para garantir que você receba o valor devido. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com a Central de Atendimento do Bolsa Família.

Aproveite essa oportunidade e mantenha-se informado sobre os benefícios sociais oferecidos pelo governo.