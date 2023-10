Bolsa Família CONVOCA brasileiros: últimos dias

O Bolsa Família, um dos principais programas de apoio social do Brasil, continua a auxiliar milhões de famílias em todo o país neste mês de outubro. Os pagamentos tiveram início em 18 de outubro e prosseguem sendo efetuados até o último dia útil do mês, como estabelecido pelo MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome).

Nesse sentido, a Caixa Econômica Federal ficará encarregada de realizar os depósitos dos montantes. O Bolsa Família desempenha um papel essencial na redução da desigualdade e no aprimoramento das condições de vida de famílias de baixa renda em situação de vulnerabilidade social. E agora, convoca os brasileiros a fazer o resgate das últimas parcelas do benefício deste mês.

Bolsa Família para milhões de brasileiros está finalizando neste mês

No momento, o programa auxilia mais de 20 milhões de pessoas, fornecendo um valor mínimo de R$ 600 por mês. Isso é fundamental para cobrir despesas essenciais, incluindo alimentação, saúde e habitação.

Portanto, neste mês de outubro, os beneficiários já estão recebendo seus pagamentos. Para aqueles que aguardam ansiosamente pelo auxílio, a segunda-feira (30) marca o dia em que os beneficiários com NIS terminando em 9 podem retirar seus montantes. O NIS é obtido por meio do CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal).

O calendário de pagamentos segue um padrão que prioriza os beneficiários com NIS terminando em números menores. A cada mês, o processo começa com os beneficiários com NIS final 1 e culmina naqueles com NIS final 0.

Além dos R$ 600 mensais, muitas famílias podem contar com benefícios adicionais, como:

Benefício da Primeira Infância (BPI);

Benefício Variável Familiar (BVF).

Esses montantes são de R$ 150 e R$ 50, respectivamente. O BPI é destinado às famílias que possuem crianças com idades entre 0 e 6 anos, podendo ser concedido em dobro, beneficiando ainda mais essas famílias. Por outro lado, o BVF é direcionado às famílias com crianças e jovens de 7 a 18 anos incompletos e às gestantes, também podendo ser concedido em dobro.



Requisitos para receber o montante do benefício

As orientações do Programa Bolsa Família envolvem responsabilidades nas áreas de saúde e educação, o que inclui:

Acompanhamento pré-natal;

Adesão ao calendário nacional de vacinação;

Avaliação constante do estado de nutrição de crianças com menos de 7 anos;

Assegurar a frequência escolar mínima para crianças de 4 a 5 anos (60%) e beneficiários de 6 a 18 anos que ainda não concluíram a educação básica (75%);

Além disso, a família deve manter os dados do Cadastro Único atualizados a cada período de 24 meses.

Outubro também é o mês do Auxílio-Gás junto com o calendário regular

Além disso, neste mês, ocorrem os pagamentos do Auxílio Gás, um benefício que é concedido a cada dois meses e beneficia aproximadamente 5,7 milhões de famílias. Para facilitar o acesso à informação sobre o pagamento do Bolsa Família em outubro, apresentamos abaixo o calendário com base no NIS final:

Caso o NIS final seja 1: 18/out;

Caso o NIS final seja 2: 19/out;

Se o NIS final for 3: 20/out;

Se NIS final 4 for: 23/out;

Caso o NIS final seja 5: 24/out;

Caso o NIS final seja 6: 25/out;

Se NIS final for7: 26/out;

Se NIS final for 8: 27/out;

Caso o NIS final seja 9: 30/out;

Caso o NIS final seja 0: 31/out.

Portanto, o Bolsa Família continua a desempenhar um papel fundamental na luta contra a pobreza e na promoção da inclusão social no Brasil, fornecendo suporte financeiro a milhões de famílias que mais necessitam. Dessa forma, os pagamentos mensais e os benefícios adicionais representam um auxílio significativo para aqueles que enfrentam desafios econômicos e buscam uma melhor qualidade de vida.