BOLSA FAMÍLIA de novembro será antecipado com bônus adicional

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda que beneficia mensalmente mais de 20 milhões de famílias brasileiras. Em novembro, algumas dessas famílias terão uma boa notícia: o pagamento será antecipado e ainda virá com um bônus extra.

Neste artigo, vamos explorar o calendário de pagamentos e como os beneficiários podem conferir se serão contemplados.

Calendário de Pagamentos de Novembro

Tradicionalmente, os recursos do Bolsa Família são depositados nas contas bancárias dos beneficiários nos últimos dez dias úteis do mês. No entanto, para este mês, algumas famílias receberão os valores durante o sábado, uma antecipação que traz mais comodidade e agilidade.

A ordem de pagamentos segue a mesma, levando em consideração o dígito final do Número de Identificação Social (NIS). Neste caso, as famílias com NIS final 2 e 7 serão contempladas com a antecipação e o bônus extra.

Confira o calendário de pagamentos de novembro:

NIS de final Data de pagamento 1 17 de novembro 2 18 de novembro 3 21 de novembro 4 22 de novembro 5 23 de novembro 6 24 de novembro 7 25 de novembro 8 28 de novembro 9 29 de novembro 0 30 de novembro

Como Saber se Você Será Contemplado

Para saber se você será um dos beneficiados com a antecipação do pagamento do Bolsa Família em novembro, é possível realizar algumas verificações. O primeiro passo é conferir o número do NIS, que pode ser encontrado no cartão do benefício ou no aplicativo do Bolsa Família.



Outra opção é entrar em contato com o Ministério do Desenvolvimento Social através da central telefônica disponível no número 121. Dessa forma, você pode obter informações precisas sobre o seu caso e esclarecer eventuais dúvidas.

Como Utilizar o Valor do Bolsa Família

Os valores do Bolsa Família de novembro serão depositados na poupança social do Caixa Tem. Por meio do aplicativo, os beneficiários do programa podem realizar diversas movimentações, como efetivar pagamentos, realizar transferências ou solicitar o saque do valor.

O Caixa Tem é uma ferramenta fácil de usar e disponível para Android e iOS. Com ele, é possível ter acesso rápido e seguro ao seu dinheiro, garantindo mais praticidade no dia a dia.

Benefícios do Bolsa Família

Benefício de Renda de Cidadania (BRC): O BRC é o benefício principal do programa, consistindo em uma quantia per capita de R$ 142 paga a cada membro da família. Esse valor é destinado a suprir as necessidades básicas de alimentação, saúde e educação. Benefício Complementar (BCO): O BCO é um valor suplementar concedido às famílias cuja soma dos benefícios não atinja R$ 600. Ele garante um valor mínimo de R$ 600 por família, assegurando uma renda mais estável e adequada. Benefício Primeira Infância (BPI): O BPI é um acréscimo de R$ 150 por criança com idade entre zero e sete anos incompletos. Esse benefício visa investir no desenvolvimento das crianças nessa faixa etária crucial, proporcionando melhores condições de saúde e educação. Benefício Variável Familiar (BVF): O BVF é um acréscimo de R$ 50 destinado a gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos. Esse benefício visa apoiar as famílias no cuidado e na educação dos seus filhos, garantindo uma renda extra para suprir suas necessidades específicas. Benefício Variável Familiar Nutriz (BVN): O BVN é um adicional de R$ 50 por membro da família com até sete meses incompletos (nutriz). Esse benefício tem como objetivo proporcionar apoio financeiro às famílias que têm crianças em fase de amamentação, ajudando-as a suprir as demandas nutricionais desses bebês. Benefício Extraordinário de Transição (BET): O BET é um benefício válido em circunstâncias específicas, a fim de garantir que nenhum beneficiário receba menos do que o montante do programa anterior, conhecido como Auxílio Brasil. O BET será pago até maio de 2025, assegurando uma transição suave para os beneficiários.

Mais Informações sobre o Programa Bolsa Família

O Bolsa Família é um programa de transferência de renda criado pelo governo federal com o objetivo de combater a pobreza e a desigualdade social. Além do benefício financeiro mensal, o programa também oferece ações complementares nas áreas de saúde, educação e assistência social.

Para saber mais detalhes sobre o programa e como se cadastrar, acesse o site oficial do Bolsa Família.

Ademais, a antecipação do pagamento do Bolsa Família em novembro, juntamente com o bônus extra, traz uma boa notícia para as famílias beneficiadas. Com o calendário de pagamentos divulgado e a possibilidade de verificar se você será contemplado, o programa busca oferecer mais conforto e segurança financeira.

Aproveite os recursos disponíveis no Caixa Tem para utilizar o valor do Bolsa Família de forma estratégica, seja realizando pagamentos, transferências ou solicitando saques. E lembre-se, o Bolsa Família é mais do que um benefício financeiro, é um programa que busca promover o bem-estar e a inclusão social.

Compartilhe essa informação com outras famílias que possam ser beneficiadas pelo Bolsa Família em novembro e acompanhe as atualizações do programa para não perder nenhuma novidade. O futuro começa agora, e o Bolsa Família está aqui para ajudar você a construir uma vida melhor.