Bolsa Família inicia pagamento de outubro nesta quarta (18/10); veja quem recebe primeiro

O pagamento do Bolsa Família referente a outubro de 2023 se inicia nesta quarta-feira (18/10) e traz novidades para os inscritos. Assim como em todos os repasses, os depósitos seguem o último dígito do NIS (Número de Identificação Social) dos beneficiários.

Pelo calendário oficial, todos os que possuem o NIS com final 1 poderão receber primeiro. No entanto, este mês, o Governo Federal vai antecipar o pagamento para milhares de pessoas de vários municípios. A seguir, entenda mais sobre o repasse deste mês e confira todas as datas e valores dos depósitos.

Pagamento do Bolsa Família de outubro de 2023

O pagamento do Bolsa Família de outubro se inicia nesta quarta-feira para os beneficiários com o NIS final 1. Porém, uma nova medida do governo prevê que todos os inscritos que moram em 55 municípios do estado do Amazonas tenham acesso aos recursos do programa hoje, independente do final do NIS.

Assim, a iniciativa visa ajudar as famílias da região após a forte estiagem. A seguir, confira a lista completa de todas as cidades incluídas na decisão:

Alvarães

Amatura

Anamã

Anori

Atalaia do Norte

Autazes

Barreirinha

Benjamin Constant

Beruri

Boa Vista do Ramos

Boca do Acre

Borba

Caapiranga

Carauari

Careiro

Careiro da Várzea

Coari

Codajás

Eirunepé

Envira

Fonte Boa

Guajará

Humaitá

Ipixuna

Iranduba

Itacoatiara

Itamarati

Itapiranga

Japurá

Juruá

Jutaí

Manacapuru

Manaquiri

Manaus

Manicoré

Maraã

Maués

Nhamundá

Nova Olinda do Norte

Novo Airão

Novo Aripuanã

Parintins

Pauini

Rio Preto da Eva

Santo Antônio do Iça,

São Paulo de Olivença

São Sebastião do Uatumã

Silves

Tabatinga

Tapauá

Tefé

Tonantins

Uarini

Urucará

Urucurituba

As pessoas que moram nestes municípios e recebem o Bolsa Família já poderão ter acesso ao pagamento de outubro, sem considerar o último número do NIS.

Novo valor do Bolsa Família é confirmado para outubro



O valor do Bolsa Família em outubro poderá ter um acréscimo a mais para milhares de inscritos. Em primeiro lugar, é importante lembrar que o programa prevê o repasse mínimo de R$ 142 por cada integrante familiar e R$ 600 para cada família.

Além disso, o pagamento dos bônus do Bolsa Família continuam este mês. Nesse sentido, as gestantes, nutrizes e integrantes entre 7 e 18 anos incompletos receberão o acréscimo de R$ 50. As crianças de até 6 anos de idade receberão bônus de R$ 150.

Mas, além desses acréscimos, muitos beneficiários receberão, ainda, o Auxílio Gás. Isso porque este é um benefício do Governo Federal que faz o repasse a cada dois meses para os inscritos. Assim, as famílias que participam dos dois programas sociais poderão garantir uma renda ainda maior neste mês de outubro.

Mas o valor do Auxílio Gás varia a cada repasse, pois segue a média nacional do botijão de gás de cozinha. Dessa forma, em outubro, o valor do benefício será de R$ 100 e os pagamentos seguem o mesmo calendário oficial do Bolsa Família.

Calendário de pagamentos

A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos depósitos do Bolsa Família e do Auxílio Gás. Dessa maneira, disponibiliza os valores na conta social digital dos inscritos. Os pagamentos deste mês terão início no dia 18 e seguem até o dia 31 de outubro. Assim, confira o calendário oficial:

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

Para sacar o pagamento, os beneficiários podem utilizar os canais de atendimento da Caixa Econômica Federal: agências, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e caixas eletrônicos.

Ademais, também é possível movimentar os valores através do aplicativo Caixa Tem. Assim, por meio do app, é possível fazer o pagamento de contas, como energia elétrica, água, internet, telefone e boletos em geral.

Além disso, o usuário também conta com um cartão de débito virtual. Dessa maneira, pode fazer compras em estabelecimentos comerciais de todo o Brasil.

Mas vale lembrar que também existe a opção do saque sem cartão para quem não possui o cartão do benefício. Para utilizar este serviço, basta gerar um código no app Caixa Tem. Em seguida, basta se dirigir a um caixa eletrônico nas agências da Caixa Econômica e selecionar a opção “saque sem cartão”.

Por fim, é só seguir as orientações da tela, informar o código e fazer o saque do benefício.