Bolsa Família paga VALOR EXTRA para famílias com bebês; veja como receber

O pagamento do Bolsa Família de outubro iniciou nesta quarta-feira (18/10) trazendo muitas novidades para os beneficiários. Em primeiro lugar, os beneficiários com o NIS (Número de Identificação Social) com final 1 tiveram acesso aos recursos do programa. Assim, a cada dia, um novo grupo poderá receber o pagamento.

No entanto, o Bolsa Família já autorizou o pagamento de um valor extra para as famílias com bebês. Trata-se de um novo bônus que muitas pessoas têm direito, mas ainda não recebem por um erro simples.

A seguir, entenda mais sobre o valor extra do Bolsa Família e veja o que fazer para começar a receber.

Famílias com bebês têm direito a valor extra do Bolsa Família

Desde o início do ano, o Governo Federal vem fazendo diversas mudanças no programa Bolsa Família. Uma delas foi a instituição de vários acréscimos ao pagamento, de forma a beneficiar mais pessoas.

O primeiro deles foi o Benefício Primeira Infância, que garante o pagamento extra de R$ 150 para as famílias que possuem crianças de até 6 anos de idade. Dessa forma, desde o seu nascimento, a criança já tem direito ao pagamento extra.

Posteriormente, surgiu também o benefício para as nutrizes, que são as mães que amamentam. Dessa maneira, elas poderão receber um bônus de R$ 50 no benefício mensal até os 6 meses de idade do bebê. Isso porque a recomendação da Organização Mundial de Saúde (OMS) é que a mãe amamente de forma exclusiva até os 6 meses.

Dessa forma, as famílias com bebês e mães que amamentam terão direito a receber R$ 200 a mais no benefício, ao somar os dois bônus.



Ainda não recebo os bônus do Bolsa Família, o que fazer?

Muitas famílias brasileiras que fazem parte do Bolsa Família têm direito ao bônus no pagamento mensal, mas ainda não recebem. Isso acontece porque o Governo Federal utiliza as informações do CadÚnico (Cadastro Único do Governo Federal para Benefícios Sociais) para identificar quem tem direito ao benefício.

Dessa forma, caso o cadastro não esteja atualizado é possível que a família ainda não receba os pagamentos extras. De modo geral, é necessário fazer a atualização do CadÚnico em dois casos específicos:

Quando houver a mudança de alguma informação da família, como a inclusão ou exclusão de novos membros, por exemplo;

A cada dois anos, mesmo se não houver mudança de informações.

Nesse sentido, aqueles que se enquadram nas regras para receber os acréscimos e ainda não receberam, devem fazer a atualização do CRAS (Centro de Referência e Assistência Social) mais próximo da sua residência.

Caixa inicia pagamento do Bolsa Família de outubro como novo valor

Muitos beneficiários do Bolsa Família poderão receber um novo valor extra no pagamento de outubro. Isso porque, além dos pagamentos bônus, também haverá o repasse do Auxílio Gás.

O Auxílio Gás é um benefício assistencial do Governo Federal para o custeio do gás de cozinha para as famílias brasileiras. Os repasses do programa ocorrem a cada dois meses e segue o mesmo calendário de pagamentos do Bolsa Família.

Sendo assim, aqueles que participam dos dois programas poderão receber uma parcela maior em outubro. Este mês, o benefício será de R$ 100, uma vez que segue o preço médio do botijão de gás de cozinha.

Calendário de pagamentos

Os repasses do Bolsa Família e do Auxílio Gás seguirão até o dia 31 de outubro, seguindo o último dígito do NIS dos beneficiários. Confira o calendário oficial:

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

A Caixa Econômica Federal é a responsável pelos depósitos na conta conta social digital dos inscritos. Sendo assim, é possível movimentar os valores através do aplicativo Caixa Tem. Por meio do app, é possível fazer o pagamento de contas, como energia elétrica, água, internet, telefone e boletos em geral.

Ademais, para sacar o pagamento, os beneficiários podem utilizar os canais de atendimento da Caixa: agências, lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e caixas eletrônicos.