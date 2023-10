Bolsa Família será antecipado neste fim de semana; veja quem recebe

O Bolsa Família, programa de transferência de renda do Governo Federal, traz uma ótima notícia para os beneficiários: o pagamento será antecipado para este fim de semana. Essa medida vai possibilitar que as famílias que possuem o Número de Identificação Social (NIS) finalizado em 4 tenham acesso ao dinheiro antes do esperado. Vamos entender melhor como funciona essa antecipação e quem poderá receber.

Antecipação do Bolsa Família

Inicialmente, o pagamento para os beneficiários com NIS finalizado em 4 estava previsto apenas para a segunda-feira (23). Entretanto, uma antecipação foi anunciada, permitindo que os valores sejam movimentados já no sábado. Essa medida visa trazer mais agilidade e comodidade para as famílias que dependem desse auxílio financeiro.

O depósito do benefício será realizado por meio do Caixa Tem, um aplicativo que possibilita que as famílias realizem pagamentos, transferências e até mesmo solicitem o saque sem a necessidade de cartão ou documento físico. É uma forma prática e segura de acessar o benefício.

Vale Gás e Outros Benefícios

Além do valor mínimo de R$ 600, neste mês de outubro algumas famílias também receberão o Vale Gás. Esse benefício corresponde ao valor médio de um botijão de 13 kg e é liberado a cada dois meses pelo Governo Federal. Em outubro, o pagamento extra será de R$ 106 e acontecerá em conjunto com o benefício principal.

Além do Vale Gás, outros benefícios complementam a renda das famílias que fazem parte do programa Bolsa Família. São eles:

Benefício Variável Familiar Nutriz: Aumenta em R$ 50 o pagamento por cada membro da família com até seis meses de idade;

Benefício de Renda de Cidadania: Paga um adicional de R$ 142 por pessoa da família;

Benefício Complementar: Garante que o valor mínimo do Bolsa Família seja de R$ 600;

Benefício Primeira Infância: Adiciona R$ 150 por criança de até sete anos que faça parte da família.

Esses benefícios são importantes para garantir uma renda mais digna e contribuir para o bem-estar das famílias beneficiadas.



Calendário do Bolsa Família em Outubro

É fundamental ficar atento ao calendário de pagamento do Bolsa Família para saber quando o benefício estará disponível para saque. Confira as datas de acordo com o NIS final:

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

Fique atento à data correspondente ao seu NIS para não perder o prazo de saque.

Novidades no Bolsa Família

Desde junho, o Bolsa Família passou a oferecer novos benefícios, visando melhorar a qualidade de vida das famílias beneficiadas. Além do valor mínimo de R$ 600 por família, o programa disponibiliza adicionais para determinados grupos:

Adicional de R$ 50 por crianças de sete a 11 anos, adolescentes de 12 a 18 anos, gestantes e lactantes;

Benefício de Renda de Cidadania no valor de R$ 142 por pessoa;

Benefício Complementar para famílias que não alcançam o valor mínimo de R$ 600;

Benefício Primeira Infância no valor de R$ 150 por criança de 0 a 6 anos;

Benefício Variável Familiar no valor de R$ 50 por pessoa que atenda aos critérios de idade.

Essas medidas visam garantir uma maior assistência e apoio financeiro para as famílias em situação de vulnerabilidade.

Benefícios adicionais

A antecipação do pagamento do Bolsa Família para alguns beneficiários traz uma grande vantagem para as famílias que dependem desse auxílio. Com o acesso antecipado ao dinheiro, é possível planejar melhor as despesas e garantir mais tranquilidade financeira.

Além disso, o programa Bolsa Família oferece benefícios adicionais, como o Vale Gás e outros complementos de renda, que contribuem para melhorar a qualidade de vida das famílias beneficiadas.

Lembre-se de consultar o calendário de pagamento do Bolsa Família para saber quando o benefício estará disponível para saque. Aproveite essa antecipação e utilize o aplicativo Caixa Tem para facilitar ainda mais o acesso e a movimentação do dinheiro.

O Bolsa Família é um programa fundamental para combater a desigualdade e promover a inclusão social. A antecipação do pagamento é mais um passo importante nessa direção.