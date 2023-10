Bônus do UFC Vegas 80: o nocaute incrível de Bobby Green leva a 4 pacotes de finalizações

Bobby Green encerrou o UFC Vegas 80 com força e um bônus merecido.

“King” precisou de apenas 33 segundos para derrotar Grant Dawson por nocaute na luta principal do UFC Vegas 80, no sábado, uma vitória que quebrou a invencibilidade de nove lutas de Dawson. Na coletiva de imprensa pós-luta da noite, o CEO do UFC, Dana White, anunciou que Green foi um dos ganhadores do bônus de Performance da Noite de US$ 50.000 por seu trabalho.

Excluindo o no-contest contra Jared Gordon em abril passado, esta é a terceira luta consecutiva que termina com bônus para Green. Ele ganhou um bônus de desempenho por finalizar Tony Ferguson no terceiro round no UFC 291, e ele e Drew Dober ganharam US$ 50 mil extras por uma Luta da Noite que Dober venceu por nocaute em dezembro passado.

Dober também esteve em ação no sábado e também receberá um cheque bônus. O rebatedor peso leve se recuperou de uma derrota para Matt Frevola com um nocaute técnico sobre Ricky Glenn no primeiro round que agora o coloca no topo da lista de maior número de vitórias por nocaute (9) no UFC até 155 libras, desempate com Dustin Poirier. Este é o sétimo bônus do Fight Night para Dober em seus 10 anos de promoção.

Dois outros bônus de desempenho foram concedidos aos co-vencedores do evento principal Joe Pyfer e Nate Maness.

Pyfer intimidou Abdul Razak Alhassan antes de colocá-lo para dormir com um triângulo de braço, enquanto Maness marcou o primeiro nocaute da noite, finalizando Mateus Mendonça no ground andpound no primeiro round no card preliminar.