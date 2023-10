Bota Crocs Classic Cowboy: preço, data de lançamento e novos recursos

Tele Bota Cowboy Clássica Crocs está programado para ser lançado em 23 de outubro por tempo limitado. Seu preço de US $ 120 é quase três vezes mais caro que um par normal de chinelos de material Croslite.

“Croctober” começa de maneira divertida com o novo produto da empresa de calçados. O toque ocidental do clássico Crocodilos os tornou virais. Os novos recursos incluem esporas nas botas de cowboy, mas a aparência geral do sapato não mudou.

Aqueles que adquirirem os novos Crocs até a canela também poderão personalizar os orifícios de ventilação com pingentes, como fariam com um par normal.

Outra novidade incrível é a textura de crocodilo da bota e o novo Jibbitz encantos como uma estrela do xerife.

Onde comprar bota de cowboy clássica Crocs

A Bota de Cowboy Clássica Crocs estará disponível no site da empresa e em diversas de suas lojas de varejo.

O valor de revenda pode aumentar devido à sua natureza de edição limitada ou se uma celebridade famosa decidir usá-los.

Aquele AT mexicanoum rapper que usa botas de cowboy, pode ser o influenciador perfeito para ajudar Crocs a tornar seu novo show icônico.