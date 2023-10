Boxe: A maldição de Drake acabou? Rapper ganha muito após luta entre Logan Paul e Dillon Danis

Crapper anadiano Drake fez uma aposta de $ 850.000 em Logan Paulo derrotar Dillon Danis no sábado na AO Arena em Manchester e supostamente saiu com US$ 1,3 milhão quando sua previsão se tornou realidade, provando que aqueles que ele apoia não estão amaldiçoados.

Drake, 36 anos, tem uma má reputação por apostar no “cavalo perdedor” com mais frequência, mas deixou claro por que desta vez foi diferente. Danis foi atrás do noivo de Paul Nina Agdal nas redes sociais durante meses antes da luta e o rapper sabia que não era uma jogada inteligente.

Caos de Paul x Danis: vídeo incrível de ângulo alternativo mostra como se desenrolou a briga de DQ@dazn

“Nunca aposte contra a vingança pessoal e o acerto de contas @stake @loganpaul”, escreveu Drake nas redes sociais.

Paul, de 28 anos, controlou toda a luta, que terminou com a desclassificação de Danis ao tentar estrangular o adversário, o que deu início a uma breve briga no ringue.

Dillon Danis reage à aposta de Drake em Logan Paul

Danis, 30 anos, nunca levou a luta a sério e sempre fez isso pela influência, evidenciado por sua resposta à aposta de Drake contra ele.

“850 na minha cabeça é desrespeito”, tuitou Danis.

Não está claro para quem Drake estava torcendo no evento principal, que terminou com uma polêmica vitória por decisão para Fúria de Tommy sobre KSI.