Boxe: A próxima luta de boxe de Jake Paul acontecerá no dia 15 de dezembro: Com quem ele lutará?

ADepois do enorme sucesso ‘Prime Card’ que teve lugar em Manchester no sábado à noite, o apetite por mais celebridade / boxe do YouTube mal ficou entorpecido, e Jake Paul a próxima aventura no ringue é ansiosamente aguardada.

Desde então, foi anunciado que o YouTuber americano, que já fez diversas lutas ‘profissionais’, estará de volta aos ringues no dia 15 de dezembro de 2023, pouco antes do Natal.

Seu oponente ainda não foi confirmado publicamente, embora não esteja claro se nos bastidores a identidade real do oponente foi determinada.

O anúncio veio na noite de segunda-feira, com vários funcionários da mídia do boxe divulgando declarações nas redes sociais.

“Anúncio: a próxima luta de Jake Paul acontecerá no dia 15 de dezembro, adversário TBC”, escreveu Michael Benson, editor de boxe do TalkSPORT, no Twitter.

Com quem Jake Paul provavelmente lutará em 15 de dezembro?

Houve muitos desafios para Paul após sua derrota para Tommy Furyo único profissional treinado que o influenciador radicado em Ohio enfrentou.

Especula-se que Paul tentará dar o pontapé inicial no trem da alegria através de seu boxe, retornando mais uma vez para enfrentar uma estrela de MMA envelhecida e destreinada no ringue de boxe, o que neste ponto é uma vitória garantida dado o poder natural de soco de Paul. .

No entanto, há uma série de nomes respeitáveis ​​que estão sendo ligados a uma briga com Paulo em dezembro.

Os irmãos Paul clamaram descaradamente Canelo Álvarez em várias ocasiões, e ele teria um calendário livre em 15 de dezembro, mas isso seria uma reviravolta bastante curta desde sua vitória sobre Jermel Charlo.

Há também o pequeno problema de Canelo não ter absolutamente nenhum respeito pelo boxe do YouTuber e ter afirmado isso em entrevistas anteriores.

derrotou Logan PauEu estava em uma luta, mas antes dessa luta houve uma grande briga entre a lenda americana e Jake Paul.

Muitos estão especulando que Mayweather pode retornar aos ringues e enfrentar Jake Paul em uma exibição, e ele também estaria livre em dezembro.

Finalmente, se Paul está procurando maximizar seu valor, pode muito bem acontecer que ele enfrente seu colega YouTuber, KSI, que perdeu para Tommy Fury em Manchester na noite de sábado.

Uma coisa que sabemos é que os torcedores não precisarão esperar muito para saber quem será o adversário, pois esse anúncio será feito após Serrano-Ramos na sexta-feira, 27 de outubro.