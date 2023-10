Boxe: a resposta inteligente de Manny Pacquiao à acusação de US$ 8 milhões de Conor McGregor

Conor McGregor teve sérios problemas legais contra o lendário boxeador Manny Pacquiao, ele afirma que lhe devem US$ 8 milhões por causa de um acordo de luta fracassado. Quando ambas as promoções concordaram em um acordo de duas lutas, a equipe de Manny não honrou o acordo e a promoção de McGregor decidiu processá-lo. Depois de uma batalha legal, McGregor afirma que chegaram a um acordo de US$ 8 milhões que Pacquiao ainda não honrou por sua parte. Em meio à briga de sábado entre Francisco Ngannou e Fúria de Tyson, Conor provavelmente encontrará Pacquiao e as coisas poderão ficar tensas muito rapidamente. Especialmente depois do agora excluído arquivo de áudio X de McGregor que ele colocou em seu perfil. Conor parecia irritado com a lenda do Filipinas.

Aqui está o que McGregor disse: “Onde estão meus US$ 8 milhões daquele processo judicial, Manny Pacquiao? Você me deve US$ 8 milhões, Manny… Você é estúpido, Manny? Vou chutar você na cabeça, no pescoço, na parte interna da perna, tirar você do chão e arrastá-lo pelo tornozelo pelo palco. Você pode recorrer o quanto quiser, apresse-se com seu recurso, você me deve essa grana, rapaz. Você não pode assinar um contrato com uma agência para representá-lo e depois começar a fazer outras coisas, em breve, imediatamente. Eu tive Floyd [Mayweather] curvado, eu poderia ter feito qualquer coisa com ele, eu deveria ter feito qualquer coisa com ele. Eu deveria ter mostrado ao mundo porque isso está me afetando um pouco como é o processo.”

Como Pacquiao respondeu às ameaças de McGregor?

Viciado em MMA se aproximou Manny Pacquiao perguntar a ele sobre essas declarações de Conor McGregor. Como verdadeiro político que é, Manny apenas respondeu com uma pequena declaração que também pode ser considerada uma ofensa indireta. Ele simplesmente disse ao meio de comunicação: “Oh. Ele não está mais ativo”, enquanto sorria. Esta resposta de Pacquiao deve ter suscitado uma resposta forte por parte McGregorque certamente tentará ficar de cara neste sábado.