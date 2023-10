Boxe: Andy Ruiz Jr. defende Canelo Alvarez diante das críticas

Sdesde a luta contra Jermell Charlo, Saulo Álvarez enfrentou uma onda aparentemente interminável de críticas.

Oscar de la hoya, Nacho Beristain e David Faitelsonentre outros, foram os mais difíceis com Caneloe tem um histórico de afirmações do estilo contra o produto do boxeador Jalisco.

Companheiro boxeador Andy Ruiz Jr.. veio Canelodefesa, respondendo especificamente a Beristain.

O ex-campeão unificado dos pesos pesados ​​treinou uma temporada ao lado Álvarez, e uma amizade desenvolvida a partir do reconhecimento mútuo. “Canelo é o fodão, ele me ensinou coisas que eu não sabia”, Ruiz admitiu.

Canelo Alvarez compartilha momentos íntimos com sua esposa em vídeo de homenagemMarca English

Beristainum renomado treinador de boxe, disse que Canelo não estava entre os cinco melhores lutadores mexicanos e que não assiste suas lutas porque é um boxeador regular.

“Ele vai se aposentar e nunca será o lutador que as pessoas esperam. Para mim é mais ou menos”, disse ele à Pro Box TV.

Outra figura do boxe que ficou do lado Caneloalém de Andy Ruiz Jr.., era um antigo rival: Floyd Mayweather Jr..

Ao final da luta, o ex-boxeador de 46 anos foi questionado sobre o mexicano. “Eu respeito Caneloele é um campeão inacreditável e fez um trabalho fenomenal esta noite”, disse Money em entrevista.

Quem Canelo lutará a seguir?

Como um dos nomes mais quentes do esporte, Canelo é um grande atrativo tanto como desafio quanto como luta financeiramente gratificante.

A disputa contra Charlopor exemplo, arrecadou 700 mil em pay-per-views e o maior faturamento de uma briga envolvendo o mexicano foi quando ele enfrentou Floyd ‘Dinheiro’ Mayweatherque atraiu 150 milhões de dólares.

O ícone do boxe é apontado para enfrentar o vencedor do David Benavidez ou Demétrio Andradecom luta marcada para 25 de novembro. Isso pode criar um confronto dos super-médios pelo título indiscutível, que Canelo atualmente detém.

BenavidezA última luta de foi em março de 2023, com vitória por decisão unânime sobre Planta CalebeQuem Álvarez derrotado por paralisação no final de 2021.