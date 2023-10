Boxe: Canelo Alvarez aborda o desafio da luta de Terence Crawford de frente

O triunfo indiscutível de Canelo Alvarez sobre Jermell Charlo no sábado imediatamente colocou Canelo como a bela da bola novamente e todos queriam dançar com ele, incluindo Terence Crawford, que teria que saltar 3 categorias de peso para enfrentar o indiscutível campeão mundial dos médios.

Terence Crawford foi ao Canelo x Charlo lutar para ver em primeira mão como seu suposto adversário se move, para estudar e até curtir um show, após a partida ele ficou aparentemente decepcionado com o desempenho de Charlo e até fez uma série de tweets sobre isso.

Lutar contra Crawford não é o plano segundo Canelo

Crawford mencionou que estava disposto a fazer o que fosse preciso para lutar contra Canelo, incluindo saltar três divisões para ter uma luta que definiria o legado contra o campeão indiscutível, no entanto, Canelo foi rápido em responder “Eu sempre digo que se uma briga faz sentido, por que não? Mas ele não está no plano.”

Neste ponto, é muito cedo para determinar com quem Canelo lutará em seguida, já que Benavides e Bivol parecem plausíveis, enquanto isso, Bud Crawford está em negociações para honrar uma revanche com Errol Spence Jr. em abrileu.

Quaisquer que sejam suas intenções, Terence Crawford está mais perto de lutar contra Jermell Charlo do que Canelo, já que muitos especialistas acreditam que também seria bom ver Crawford pular menos categorias de peso para encontrar o chamado ‘leão’ e tentar fazê-lo parecer um “filhote“.

Ao final da partida, Canelo se mostrou orgulhoso do feito: “Amo vocês. Eu amo minha família, meus amigos que vêm me apoiar. Muito obrigado. Eu sou um lutador forte o tempo todo. Esse Canelo, ninguém vence esse Canelo. Ele é um grande lutador, sabe se movimentar no ringue. Nós trabalhamos em [going to the body.] Durante três meses sem minha família, sem tudo. Mas ainda adoro boxe. Eu amo boxe pra caralho. O boxe é minha vida. O boxe me tornou a pessoa que sou hoje.”