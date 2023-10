Boxe: Canelo Alvarez animado após vitória sobre Charlo: Ninguém pode vencer esse Canelo!

Csem surpresas, mas também sem contratempos, Canelo Álvarez (60-2-2, 39 KOs) tornou-se o primeiro lutador da história a defender com sucesso um título indiscutível três vezes, após derrotar Jermell Charlo (35-2-2, 19 KOs) com uma decisão unânime clara.

Canelo dominou, mostrou força, resistência, paciência e conseguiu mandar o adversário para a lona em uma ocasião, porém, fica a sensação de que faltou o nocaute contra um adversário que subiu duas divisões para aspirar ao indiscutível título de 168 libras, de sua posição como super meio-médio indiscutível.

O mexicano mostrou excelente forma física, encurtando o ringue para o adversário durante toda a luta para puni-lo com força para cima e para baixo, quando parava ou alcançava as cordas.

Charlo parecia não causar nenhum dano com seus socos, embora em alguns momentos da luta ele conseguisse acertar um jab rápido e combinações longas de até quatro socos. Porém, ao final de cada rodada, o mexicano encontrava seu adversário e o fazia pagar.

No oitavo assalto, Canelo encontrou o adversário com uma dobradinha que terminou com um poderoso direto na cara. Charlo se ressentiu do golpe e após senti-lo, colocou uma joelhada no chão para aguardar a contagem protetora. Porém, Charlo conseguiu se acalmar, manteve o ritmo de luta e perto do final preferiu segurar o resultado, ao invés de tentar forçar e levar o nocaute.

Canelo: Trabalhei para provar que sou o melhor

Ao final da luta, Canelo garantiu que estava mais do que satisfeito com a condição física e a potência que desenvolveu com os treinos de montanha em Lake Tahoe e garantiu que repetirá a fórmula nas próximas lutas. “Ninguém vence esse Canelo”, proclamou.