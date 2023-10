Boxe: Canelo Alvarez elogia Alexa Grasso, do UFC, antes da luta contra Jermell Charlo

CEnquanto Canelo Alvarez se prepara para enfrentar Jermell Charlo, ele aproveitou alguns minutos para elogiar a campeã do UFC Alexa Grasso, que nasceu em Guadalajara, mesma cidade de Canelo. Canelo Alvarez luta normalmente no dia 16 de setembro, porém optou por não marcar sua luta contra Jermell Charlo nessa data e concordou em lutar no sábado, dia 30 de setembro.

Canelo está orgulhoso de Alexa Grasso

Canelo Alvarez e Alexa Grasso são do mesmo país e cidade

O card principal do UFC que contou com a defesa do campeonato de Alexa Grasso contra Valentina Shevchenko foi realizado durante as comemorações do Dia da Independência do México

Antes da luta contra Charlo Alvarez conversou com a ESPN e elogiou a campeã do UFC alegando estar orgulhosa de suas conquistas “A verdade é que tenho muito orgulho de qualquer atleta mexicana, inclusive Alexa Grasso. sem nenhum ressentimento nem nada. Porque para mim o fato de uma mulher poder representar o México é algo para admirar”,

Sal lvarez não tem medo do UFC

Canelo também falou sobre lutar nos dias em que há card do UFC, algo que não o preocupa porque costuma se sair bem em seus shows.

“Se bem me lembro quando lutei com Caleb Plant, eles lutaram contra Usman e outro lutador. Demos competição para eles e não tenho problema em fazer isso; não tenho problema em competir contra o UFC”, disse o lutador de Jalisco.