Boxe: Canelo Alvarez pode terminar o ano lutando… contra Jake Paul!

Canelo Alvarez pode estar de volta ao ringue de boxe antes do final do ano, após sua vitória convincente sobre Jermall Charlo em sua última luta.

Inicialmente, o lutador mexicano não planejava voltar aos ringues antes da primavera, mas agora as coisas são diferentes, segundo Inaky Arzate, da Televisa.

Depois de renovar sua licença como boxeador junto à Comissão Atlética do Estado de Nevada, Canelo está pronto para calçar as luvas novamente contra o American Jake Paulo no dia 30 de dezembro, como parte de evento promovido pela TBG Promoções.

O palco seria o espetacular Esfera de Las Vegasque foi inaugurado recentemente e viu o U2 fazer um uso incrível do local.

Jake Paulo sempre expressou seu desejo de lutar Canelo Álvarezalgo que ainda não aconteceu devido ao desinteresse do mexicano em combater o influenciador.

“Logan [Paul] lutou contra Floyd [Mayweather] e um dia vou lutar contra o Canelo e mostrar ao mundo porque sou a melhor história do esporte de todos os tempos. Até breve, Saulo. O desafio é real”, Jake Paulo disse no passado.

Canelo Alvarez treina cabeça e malha pescoço na academiaRoberto Ortega

O que está acontecendo com a luta Canelo x Benavidez?

Até agora, tem-se falado muito sobre a possibilidade de Canelo Álvarez finalmente assumindo David Benavidez em sua próxima luta, embora também haja outras opções em jogo.

A última palavra caberá ao mexicano e sua equipe imediata.