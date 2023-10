Boxe: Canelo Alvarez tem um problema: é que ele é bom demais

Canelo Alvarez (60-2-2) dominado Jermell Charlo (35-2-1) no sábado e reivindicou seu lugar de privilégio no mundo do boxe. Ele se classifica ao lado Terence Crawford e Naoya Inoue como um dos melhores lutadores peso por peso do mercado. Não há dúvida de que o mexicano é o rei das bilheterias e do PPV. E é também o campeão que tem mais detratores.

Se o astro mexicano anunciasse amanhã que vai subir para o peso pesado e vai lutar Fúria de Tyson ou Oleksandr Usyk, certamente haveria alguém insatisfeito com sua escolha de oponente. Acontece que o nativo de Jalisco deveria ter lutado Jermall Charlo em vez de seu irmão gêmeo Jermel.

Jermell Charlo deu as boas-vindas a Floyd Mayweather antes de enfrentar Canelo AlvarezRoberto Ortega

E, se voltarmos um pouco mais, muitos consideraram Dmitry Bivol uma mera formalidade para o monarca mexicano até que os russos o derrotassem. Então descobriu-se que Canelo havia entrado em declínio. Então, seus críticos alegaram que ele estava lutando contra um Gennadi Golovkinou aquilo Planta Calebe era um ninguém. O vento nem sempre sopra para ele, mas certamente para o indiscutível campeão dos super-médios sempre sopra contra ele, e isso é injusto. Desde quando ser tão bom é um problema?

É claro que o lutador mexicano teve lutas de transição como a contra John Ryder e alguns que nunca deveriam ter sido combatidos como aquele contra Avni Yildirim, mas também devemos levar em conta que ele é o campeão que subiu ao ringue mais vezes do que qualquer outra pessoa nos últimos anos. Desde 2019 ele lutou 10 vezes e Crawfordque também foi criticado pela escolha dos adversários, seis. Canelo geralmente escolhe oponentes muito mais interessantes do que Crawfordagora considerado por muitos como o melhor.

Focando no Charlo luta, o mexicano parecia formidável, ostentando muita profundidade e desde o primeiro round indo para a luta com todas as armas. Charlo, por outro lado, era um oponente autoconsciente. Não é desculpa que ele subiu duas categorias de peso. É algo que ele poderia ter feito sem nenhum problema. Em termos de tamanho, Canelo sempre perde, embora poucos lhe dêem crédito por derrotar tantos ‘gigantes’ apesar de sua altura de 1,73 m. A priori foi uma luta muito interessante, embora o americano não estivesse à altura da tarefa.

Após perder a luta, ele alegou que só veio para ganhar dinheiro porque essa não era sua categoria. O que aconteceu é que Canelo parecia tão bom quanto há alguns anos atrás, e era mais ágil, mais rápido e muito poderoso, dando os socos mais precisos da luta. Ele enviou pobre Charlo para a tela no sétimo round e quando seu escanteio pediu para ele ir para cima do adversário no nono, ele não foi para o chão por milagre. O mexicano tentou ‘provocar’ na reta final, caso o adversário ‘picasse’ e saísse nocauteado, mas Charlo não queria nada com isso.

Benavidez ou Crawford?

Canelo é quem terá que agir agora. David Benavidez? É o melhor momento para ir para a ‘Bandeira Vermelha’, antes que ele envelheça e o campeão envelheça. Mas a melhor luta que o boxe pode ver é contra Crawfordquem disse isso Canelo é o adversário que realmente o motiva e que ele está disposto a subir três posições, não pelo dinheiro, mas pela glória.