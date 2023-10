Boxe: Canelo apresenta duas imagens que enlouquecem seus fãs: Como é seu avatar estilo Pixar?

Canelo Álvarez está se recuperando de sua recente vitória sobre Jermell Charlo e antes de começar a negociar sua próxima luta, em maio, o boxeador mexicano tirou alguns dias de folga dos treinos intensos.

Antes de mostrar seu progresso no golfe, uma de suas paixões, ou seu sucesso nos negócios, Canelo compartilhou em sua conta do Instagram como seria seu personagem se fosse um desenho animado criado em Inteligência Artificial pela casa Pixar.

O lutador compartilhou o design com duas fotografias criadas por IA que são tão detalhadas que mostram até a quantidade abundante de sardas que o lutador realmente tem no peito.

A imagem também é assinada como ‘Canelo Studios’ e traz o monograma do lutador, que inclui em seus equipamentos: luvas, shorts, roupões e outras vestimentas. Nos desenhos ele aparece com o punho levantado e sorrindo, assim como olha para o final de suas lutas, quando regularmente finaliza com os punhos para o alto.

Na verdade, Canelo o próprio qualificou a imagem com a frase: “Isso seria legal, não seria?” e seus seguidores fizeram comentários positivos sobre as imagens.

Canelo e sua versão de Rick Astley

Esta imagem foi partilhada na segunda-feira, mas há poucos dias também partilhou algumas fotos de estúdio, onde parece interessante, com um casaco de cabedal ou um elegante fato inglês, mostrando que está a começar a tornar-se uma personalidade mediática e não apenas um popular. boxer.

Na verdade, um de seus seguidores compartilhou um comentário com uma imagem do cantor britânico Rick Astley e há de fato uma forte semelhança entre o cantor de ‘Never going give you up’ e o lutador mexicano, não só pelos cabelos ruivos, mas também pelos traços.

Enquanto isso, Canelo continuará compartilhando seus dias de folga e as atividades em que se diverte, até a hora de retomar os treinos.