Boxe: Cristiano Ronaldo estrela vídeo promocional épico de Tyson Fury x Francis Ngannou

Fúria de Tyson está prestes a assumir Francisco Ngannou em um confronto épico de boxe peso pesado em 28 de outubro. O hype está fora de cogitação, pois o luta tão esperada fica cada vez mais perto. Os fãs de boxe estão desesperados para ver como Ngannouanteriormente um Lutador de MMAfeiras contra Fury, que é amplamente considerado um dos maiores boxeadores de todos os tempos.

A emoção só aumentou com o último vídeo promocional da luta, estrelado por ninguém menos que a lenda do futebol Cristiano Ronaldo. O astro do futebol do Al Nassr aparece como protagonista do vídeo em que é questionado sobre as chances de vitória de cada lutador, ao que ele responde: “próxima questão”.

Falando em oportunidades, o consenso geral é que Ngannou vai passar por momentos muito difíceis contra Fury. Este último é considerado o favorito, ainda mais depois de vídeos de treinamento recentes dele parecerem destacar sua péssima técnica de boxe.

A luta entre Ngannou e Fury acontecerá na Arábia Saudita. Após a luta, Ngannou deverá retornar ao MMA, onde disputará o Liga de Lutadores Profissionais (PFL).