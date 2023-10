Boxe: Danna Paola acusada de “deformar” o Hino Nacional do México na luta de Canelo Alvarez

Colá Maldita Paula foi elogiada por sua interpretação do Hino Nacional Mexicano durante a luta do último fim de semana entre Saul Canelo Álvarez e Jermell Charloela foi acusada de “deformar” o hino.

E o fato é que no TikTok, músico Ivan Cano Capetillo explicou que o Hino Nacional Mexicano deve ser cantado na tonalidade de dó maior, no entanto, Maldita Paula fez isso em sol sustenido e por isso poderia receber alguma sanção, já que o artigo 39 da Lei do Brasão, Bandeira e Hino Nacional explica que:

“É terminantemente proibido alterar a letra ou música do Hino Nacional e executá-lo total ou parcialmente com composições ou arranjos. Da mesma forma, é proibido cantar ou executar o Hino Nacional com fins lucrativos”.

A multa que a cantora poderia receber

A Lei do Brasão, Bandeira e Hino Nacional explica que em caso de alteração da letra ou música do Hino Nacional Mexicano ou de sua interpretação com fins lucrativos, a pessoa poderá receber qualquer uma das seguintes sanções:

Repreensão com advertência;

Multa de até dez mil vezes o valor da Unidade de Medição e Atualização (UMA) no momento da prática da infração;

Multa adicional de até dez mil vezes o valor da UMA para cada dia de persistência da infração;

Prisão por até 36 horas.

Segundo o INEGI, o valor diário atual da Unidad de Medida y Actualizacion (UMA) é de 103,74 pesos mexicanos, portanto, em caso de recebimento da multa econômica, Maldita Paula teria que pagar 1.037.400 pesos mexicanos.