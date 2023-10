Boxe: Dillon Danis acusa Logan Paul de perder o prazo de pesagem: Ele está lutando contra Jake Paul?

Dillon Danis recorreu às redes sociais para afirmar que seu próximo oponente Logan Paulo perdeu o prazo de pesagem de acordo com as regras da comissão.

Com a luta marcada para 14 de outubro Falar enfatizou que Logan recebeu um tratamento especial por parte dos organizadores.

“As regras da comissão determinam que a pesagem seja entre 10 e 11”, Falar disse.

“Se você perder o prazo das 11 horas, você perdeu peso. Eu pesei às 10h15, mas Logan ainda não. A comissão disse que se ele não chegar até o prazo das 11h, a luta está encerrada. Ele errou o peso, mas depois chamou os desajustados e mudou as regras para ter uma hora extra.

“Devíamos estar em igualdade de condições, ele não deveria receber tratamento especial. Ele já tem mais energia do que o Tropicana.

“Ele afirma que ganhou peso, mas não conta. As regras são as regras. Se ele quiser ser visto como um boxeador genuíno, ele precisa seguir o prazo das 11 horas. Veja a hora que ele postou. É não é justo; tive que seguir as regras, e ele não é uma exceção.

“Isso não é reclamação. O que é justo é justo. Sem testes de drogas, quebrando as regras de pesagem – eu não sou idiota de ninguém. Eu comando o show. F ** k Logan Paulo.

“Essa comissão falsa é paga pela KSI e Misfits. Eles fazem tudo o que dizem para serem pagos. Essa coisa toda é um monte de besteira.”

Disposto a enfrentar Jake Paul

Falar passou a postar uma foto que mostrava ele mesmo e Loganirmão Jake Paulo e brincou que estava pronto para enfrentar Jake em vez de.

“Desde Logan Paulo perdi peso e a luta foi cancelada, vou enfrentar Jake Paulo amanhã à noite, ao vivo no DAZN!” Falar escreveu.

Ainda, Logan carregou um vídeo de sua pesagem e respondeu a Falar através de sua conta X.

“Como desejar,” Logan escreveu, compartilhando Falar‘post sobre enfrentar Jake.

“Vejo você amanhã.”