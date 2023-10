Boxe: Dillon Danis se envergonha na derrota na estreia no boxe para Logan Paul e começa a briga

Logan Paulo facilmente derrotado Dillon Danis por desqualificação no sábado na AO Arena em Manchester, quando o lutador de artes marciais mistas se envergonhou em sua estreia no boxe profissional e começou uma briga no ringue após o toque final.

Paul foi muito mais agressivo desde o início, já que Danis aparentemente tentava cansá-lo enquanto procurava o contra-ataque. No final, porém, Dillon estava apenas tentando não ser nocauteado e encontrou uma maneira de sair da luta.

Dillon Danis bate em Logan Paul com um microfoneTwitter

Danis se recusou a enfrentar Paul durante toda a luta e sobreviveu a uma série de socos várias vezes nos últimos rounds.

Paul provou ser o melhor boxeador, apesar de Danis claramente não levar a luta a sério. O lutador de MMA caiu de costas para provocar o YouTuber no terceiro round.

Danis teve um ponto removido por tentar agarrar Paul por baixo durante o sexto round e não conseguiu na segunda tentativa ao toque final, levando ambos os campos a entrar no ringue.

Conor McGregor não estava em lugar nenhum

Paul teve uma lesão no olho direito causada por um microfone jogado contra ele dias antes por Danis, que era pouco mais que um saco de pancadas para Paul, e nunca aproveitou o corte.

Jake Paulo saiu com seu irmão Logan para “Many Men” de 50 centavosuma canção sobre aqueles que desejavam a morte para ele e clamavam Fúria de Tommy, KSIadversário de sábado, durante entrevista pós-luta.

Conor McGregorEnquanto isso, ele não estava em lugar nenhum, apesar de Danis dizer constantemente que estaria ao seu lado na noite da luta.

Logan chamou McGregor durante sua entrevista pós-luta e disse-lhe para defender Danis dentro do ringue no próximo ano.

Logan Paul beija Nina Agdal

Nina Agdal momentaneamente entrou no ringue e beijou Logan antes de sair imediatamente, mas ele ainda gritou para ela durante sua entrevista pós-luta.

“Ganhei alguma coisa. Vamos! Ele deveria ser bom no jiu jitsu”, disse Logan Ariel Helwani. “Desculpe, perdi aquele punho de martelo. Verdadeiramente um covarde, apenas um ser humano sujo e sujo. Um grito para minha equipe, minha família. Minha linda noiva, Nina. Mal posso esperar para começar uma família com você. Às vezes, o diabo fará entrar em sua vida, mas você confia em seu sistema de apoio. Você é resiliente e nenhuma escuridão pode derrubá-lo. Você elimina aquela vadia de sua vida.

Logan disse antes da luta que havia perdoado Danis por todo o assédio online dirigido a Agdal e mais uma vez durante a entrevista pós-luta.

“Eu perdoei Dillon antes dessa luta começar. Ele se autodenominava um lutador de verdade? Ei, Conor McGregor, o que aconteceu? Isso é um hobby para mim, sou um WWE superstar”, disse Logan. “Há alguns campeonatos que quero conquistar. Eu quero esse título dos EUA. Rey Mystérioestou vindo para esse campeonato.”