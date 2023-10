Boxe: Dillon Danis se recusa a aceitar derrota para Logan Paul e promete apelar do resultado

Dillon Danis se recusa a aceitar sua derrota por desqualificação nas mãos de Logan Paul e está determinado a desafiar o resultado.

Em um retorno altamente esperado aos esportes de combate, Falar enfrentou YouTuberLogan Paul em luta de boxe que terminou em desclassificação.

A luta foi interrompida abruptamente quando as equipes de ambos os lutadores entraram no ringue após Falar tentou uma queda ilegal por meio de uma chave de braço.

Enquanto Paulo foi declarado vencedor devido à desqualificação, Falar está tentando apelar de sua perda, citando “múltiplas ofensas”.

Falar deixou claras suas intenções por meio de uma postagem nas redes sociais, afirmando, “Houve várias ofensas. Apresentarei meu apelo à comissão hoje.”

O apelo gira em torno de um vídeo que capturou um dos Paul’s seguranças entrando no ringue durante a sexta rodada da partida.

No boxe profissional, normalmente não é permitido que indivíduos externos entrem no ringue sem instrução do árbitro.

Logan Paul deveria ter sido desqualificado?

O vídeo mostrava um membro da segurança entrando brevemente no ringue enquanto Falar envolveu seus braços Paulo e tentou derrubá-lo na tela, levando ao encerramento da luta.

Logan Paulo expressou sua decepção com as tentativas de queda de Danis, afirmando, “Era para ele ser bom no jiu-jitsu, o que aconteceu, mano? Ele arranhou a queda, tentou isso. .Ele é um ser humano muito sujo.

Danis continua jogando o jogo da mídia social

Os fãs estão divididos sobre a legitimidade do Danis apelo, com alguns expressando raiva pela interferência causada pelo seguranças entrada no ringue.

Falar também enfrentou muitas reações adversas por sua conversa fiada antes da luta e ataques online em Paulo e sua noiva, Nina Agdal, durante os preparativos para o Manchester ataque.

O Lutador de MMA continuou seu discurso nas redes sociais após a luta mirando mais uma vez contra Agdal postando um vídeo onde ele é visto zombando dela durante Sábados corresponder.

Embora Logan Paul parecesse pronto para deixar a rivalidade, parece que a polêmica em torno da luta pode persistir, já que Dillon Danis busca um apelo para derrubar seu perda de desqualificação.