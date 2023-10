Boxe: Drake aposta em Dillon Danis x Logan Paul: Quem poderia ser atingido pela maldição de Drake?

Cmúsico anadiano Drake recentemente fez uma aposta de US$ 850.000 na próxima luta de boxe entre Dillon Danis e Logan Paulo.

A tão aguardada luta está marcada para o dia 14 de outubro, na Manchester Arena, na Inglaterra. Logan, conhecido como ‘Maverick’, é considerado o favorito devido à experiência limitada de Dillon Danis. A tensão intensificou-se à medida que Falar tornou a luta pessoal ao envolver Pauloa noiva, Nina Agdal.

Drake juntou-se à expectativa e apostou Logan Paulo vencer por nocaute, enfatizando a importância das vinganças pessoais nessas partidas.

“Nunca aposte contra a vingança pessoal e o acerto de contas @stake @loganpaul,” Drake escreveu.

Isso gerou reações nas redes sociais, incluindo um tweet de Falarcompartilhando uma foto com Drake.

“850 na minha cabeça é desrespeito” Falar escreveu.

A maldição de Drake

Drake é conhecido pelo “Drake maldição”, onde atletas ou equipes experimentam azar ou uma queda em suas fortunas após interagirem com ele ou receberem seu apoio. Surge a questão se essa maldição afetará Logan Paulo na próxima luta.

Durante a conferência de imprensa final, Paulo e Falar envolveu-se em discussões acaloradas e tentou um confronto direto. No entanto, o confronto levou a Logan Paulo sofreu um corte no rosto quando jogou uma garrafa em Falarque retaliou golpeando-o com um microfone.

Apesar do incidente, Paulo confirmou que a luta continuava e até sugeriu que o que estava em jogo era maior, enfatizando sua determinação em enfrentar Falar No ringue.