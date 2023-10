Boxe: Eddie Hearn: A próxima luta de Canelo está ‘fora de questão’ após a vitória de Charlo

EUo rescaldo da vitória impressionante de Saul ‘Canelo’ Alvarez sobre Jermell Charlo, Sala de jogos chefe e ex-promotor do mexicano o boxeador Eddie Hearn compartilhou seus pensamentos sobre o que está por vir para a sensação do boxe.

Álvarez o desempenho estelar não apenas solidificou seu status como um dos atletas de elite do esporte, mas também levantou questões sobre seu próximo oponente.

A luta entre Canelo Alvarez e Jermell Charlo terminou com decisão unânime desequilibrada (119-108, 118-109×2) em favor do mexicano Super estrela.

Charloo antigo indiscutível campeão dos super meio-médiossubiu duas divisões de peso para enfrentar Álvareze o resultado foi um testemunho enfático de Canelo’s destreza.

Hearn: Lute com outro irmão Charlo “morto agora”

Antes da luta ser anunciada oficialmente, havia muita especulação de que Jermel’s irmão gêmeo, Jermall Charloseria o candidato escolhido para enfrentar Canelo.

No entanto, Ouça acredita que Jermel’s o desempenho medíocre provavelmente extinguiu qualquer perspectiva de que a luta original se tornasse realidade.

Em entrevista com Boxe de sala de jogosHearn expressou seu ceticismo sobre a materialização da partida, afirmando, “Acho que essa luta está morta agora.”

Ouvir leituras de citações completas “Acho que eles estavam pensando no Charlo, o irmão, na próxima luta. Acho que essa luta já acabou. Eles provavelmente estavam pensando que a primeira luta seria uma luta boa, competitiva, talvez até um pouco polêmica e aí o irmão intervém e é uma ótima história. Quem quer ver Canelo contra Charlo, o irmão, agora? Ninguém.

Ouça também tocou Canelo’s opções rivais, com David Benavidez emergindo como um candidato proeminente. No entanto, ele continua em dúvida sobre um confronto com Terence Crawford devido às disparidades nas categorias de peso.

“Benavidez, acho que é uma grande luta. A conversa de Crawford, não vejo isso. Não vejo Canelo chegando a menos de 168 libras e não tenho certeza se Crawford chega a 168 libras, mas ele está subindo e ele provavelmente está pensando ‘Quero continuar recebendo esses grandes cheques de pagamento’, então veremos”, Ouça disse.

Hearn: A luta Alvarez-Charlo faltou agitação

Ouçaque no passado promoveu seis dos Canelo’s últimas sete lutas, criticou a promoção da luta Alvarez-Charlo, destacando sua percepção falta de zumbido e também notou que certas seções da arena estavam fechadas com cortinas, sugerindo que o a luta não atingiu todo o seu potencial em termos de envolvimento dos fãs.

“Acho que Canelo é um superstar. Achei que a luta foi desanimadora em termos de agitação… No papel, foi uma megaluta. Obviamente, eles não fizeram isso durante o fim de semana do Dia da Independência do México porque a luta do UFC estava lá. Sou tendencioso. Acho que se eu estivesse promovendo a luta, teria sido uma mega luta”,Ouça afirmou.

Vale a pena notar que Álvarez assinou um acordo de três lutas com Os principais campeões de boxe de Al Haymon no início deste ano.