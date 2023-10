Boxe: Evander Holyfield sabe quem venceria entre Mike Tyson e James Toney

Blenda de boi Evander Holyfield foi um dos poucos lutadores que conseguiu tirar o melhor proveito Mike Tyson, considerado o peso pesado mais assustador de todos os tempos. Embora James Toney estava ativo na mesma época que Mike Tyson estava, eles não estavam na mesma categoria que Toney estava entre Peso Médio, Super Médio e Cruiserweight. Mas ele era um pouco menos pesado que Mike, apesar de ter um corpo robusto que o fazia parecer leve. peso pesado. Quando ambos estavam no auge, não havia dúvida de que cada um dominava suas próprias categorias. Mas todos nós temos nos perguntado a mesma pergunta. O que teria acontecido se James Toney lutou contra Mike Tyson?

Evander Holyfield lutou contra Mike Tyson e James Toney

A melhor maneira possível de responder a essa pergunta é ir diretamente a outra lenda do boxe que lutou contra os dois. Esse homem não é outro senão Holyfield, que também oscilou entre Cruiserweight e depois se tornou um verdadeiro Peso pesado. Na verdade, Toney derrotou Holyfield em 2003 por nocaute técnico, mas nunca conseguiu lutar contra Tyson. Quando questionado sobre quem venceria entre os dois, Holyfield disse: “Claro, Mike o teria matado! Quando Mike perceber que pode bater em você, ele vai tirar você de lá. Quando ele me bateu, eu sabia que ele tinha esse poder no soco. Mike vai limpar você. “

Naturalmente, Evander Holyfield está falando do melhor Mike Tyson lutando contra James Toney que o nocauteou em 2003. Se aqueles dois tivessem lutado, Holyfield está convencido de quem seria quem com a vitória. Apesar de serem considerados alguns dos maiores lutadores de suas gerações, acreditava-se que tanto Toney quanto Tyson nunca alcançaram seu verdadeiro potencial. Embora Toney definitivamente pudesse ter feito mais história do que fez. Mike Tyson atingiu um nível que poderia tê-lo tornado parte da conversa dos maiores pesos pesados ​​de todos os tempos.