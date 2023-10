Boxe: Floyd Mayweather estende ajuda a Israel após ataques do Hamas

Ccampeão de boxe de renome mundial, Floyd Mayweather, está mais uma vez a demonstrar o seu lado filantrópico, desta vez em resposta ao angustiante ataque terrorista do Hamas. De acordo com relatórios da TMZ Sports, Mayweatherprofundamente afetado pelos acontecimentos, colaborou com uma organização humanitária israelense para enviar suprimentos essenciais através de sua aeronave particular, “Ar Mayweather”, para Israel.

O esforço de socorro, previsto para o próximo fim de semana, não envolve apenas o envio de comida e água, mas também envolve o fornecimento de equipamentos de proteção vitais, como coletes à prova de balas. Tanto o euForças de Defesa de Israel (IDF) e a população civil beneficiará desta iniciativa. Pilotando o avião para esta missão humanitária estão Mayweatherpilotos de confiança – AJ Ramey, Chris Javier, Sam Kniskern e Freeman Blakney.

Mayweather não é estranho a atos de caridade. Ele mostrou seu lado filantrópico no início deste ano, quando apoiou 70 famílias afetadas pela Maui incêndios, fornecendo-lhes comida, abrigo e transporte.

Celebridades de todo o mundo estão oferecendo ajuda

Dada a recente onda de ataques terroristas, celebridades e atletas de todo o mundo expressaram as suas opiniões e preocupações. No entanto, Mayweather destaca-se não apenas pela sua assistência imediata, mas também pela sua posição inabalável sobre o assunto. Nas redes sociais, ele declarou: “Estou com Israel contra a Hamas terroristas. Hamas não representa o povo de Palestina mas são um grupo terrorista que está atacando vidas inocentes!”

Mayweather, nas suas publicações seguintes nas redes sociais, enfatizou a sua posição, denunciando o anti-semitismo e apelando à paz, aos direitos humanos e à segurança acima de tudo. “O terrorismo nunca é a resposta!” ele proclamou, ampliando seu apoio a Israel e aos judeus em todo o mundo.