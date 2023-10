Boxe: Fortuna de Dillon Danis: Quanto lutador ele fez em sua carreira?

americano boxeador e lutador de MMA Dillon Danis’ o patrimônio líquido está próximo US$ 3 milhõesprincipalmente devido ao seu popularidade sobre mídia social.

De acordo com várias fonteso patrimônio líquido do lutador está entre US$ 2 milhões e US$ 4 milhões.

Nova Jersey, Estados Unidos nativo fará sua estreia no boxe profissional em Sexta-feira, 14 de outubrocontra compatriotas americanos Logan Paulo. A luta acontecerá no mesmo card que A luta de KSI contra Tommy Fury.

Boxe desajustadoa noite organizadorgeralmente não revela seu lutar contra bolsas. No entanto, fontes próximas afirmam que quando Paulo confrontado KSI em 2019ele embolsou US$ 900.000.

No entanto, Dillon denunciou que os organizadores lhe negaram o chamado Pontos PPVque calcula quanto um lutador receberá para o ingressos pay-per-view comprado para o transmissão.

“Você pode acreditar nessa besteira?”Falar reclamou. “Eu construí este evento sozinho.”

Quanto Dillon Danis recebe por luta?

Durante seu tempo no Bellator Artes marciais mistas (MMA) o circuito, Falar ganhou por aí US$ 220.000 em duas lutas.

Fontes da empresa Indicado que Falar teria ganho US$ 100.000 para sua luta de estreia em 2018 contra Kyle Walker. Dillon teria embolsado US$ 120.000 depois de bater Max Humphrey em sua segunda luta 2019.

Falar tem duas lutas deixou seu contrato com Bellatorque ele ainda poderia lutar este ano.

Apesar de bolsa para Luta de sexta-feira em Manchester, Inglaterraserá anunciado depois a luta, Falar se vangloriou de que ganhará muito mais do que em toda a sua carreira no MMA.

Eu sou 2-0 (com Bellator) e estou prestes a fazer mais dinheiro do que qualquer cara em MMA agora mesmo. Dillon Danis.

Dillon Danis nas redes sociais

Falar não viu qualquer atividade desde sua luta contra Humphrey. A maior fonte de sua popularidade e renda vem dele mídia social atividade.

O lutador freqüentemente se envolve em polêmicas extra-esportivas com outro celebridades da internetprincipalmente com outros membros do chamado “boxe influenciador”, como o dele próximo rival.

Sobre Instagram, Falar vangloria-se 3,1 milhões de seguidoresenquanto em X, anteriormente Twitterem volta 650.000 contas o seguem.

Seu mais frequente Postagens sobre mídia social envolver o seu estilo de vida luxuoso. Falar geralmente posa com carros elegantesem festas e com outros figuras como o ex-boxeador Floyd Mayweather.