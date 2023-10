Boxe: Francis Ngannou derruba Tyson Fury, ainda não o suficiente para vencer após decisão chocante

Fúria de Tyson “O Rei Cigano” (34-0-1, 24 KOs) ainda está invicto. Francisco “O Predador” Ngannou (0-1-0) derrubou o campeão dos pesos pesados, mas ainda perdeu por decisão dividida polêmica após 10 rounds de boxe no sábado na Kingdom Arena em Riad, Arábia Saudita

O Predador chocou Fury e o resto do mundo com um desempenho incrível em sua estreia no boxe profissional. Os juízes, porém, viram a luta de forma diferente. Um juiz deu para Ngannou 95-94, outro deu 96-93 para o Rei Cigano e o juiz decisivo deu 95-94 para o campeão.

Fury e Ngannou se enfrentam antes da ‘Batalha dos Malvados’ em RiadLAPRESSE

Treinado pela lenda dos pesos pesados Mike TysonNgannou ficou cara a cara com Fury, que não quis entrar na decisão dos juízes.

Ngannou encarou a derrota como um campeão em meio a uma grande ovação da multidão e disse que quer uma revanche.

“Não estou dando nenhuma desculpa, trabalho duro, dou o meu melhor”, disse Ngannou. “Eu sei que posso trabalhar mais. Eu me conheço, conheço minha dedicação. … Estou me preparando para vir aqui e assumir.”

Fury vs. Ngannou, as primeiras quatro rodadas são elétricas

Fury saiu balançando para iniciar o round inicial e acertou uma grande mão direita logo no início, mas Ngannou manteve a calma. Ele manteve seu plano de jogo e no final valeu a pena.

Ngannou foi o agressor, apesar de lutar recuado. Fury estava procurando uma abertura para toda a luta, mas o Predador era rápido demais.

Ambos os lutadores mudaram de postura ao longo da luta. Fury pareceu atordoado e começou a abraçar Ngannou, que continuava se afastando.

A testa de Fury foi cortada, aparentemente devido a um choque acidental de cabeça, mas um nocaute no terceiro round de Ngannou mudou a luta.

Francis Ngannou dispensa Tyson Fury, que volta

Ngannou derrubou Fury com um grande gancho de esquerda na lateral da cabeça no terceiro assalto. O Rei Cigano rapidamente se levantou.

O quarto round viu Ngannou desacelerar um pouco, mas Fury só pegou o ritmo depois do quinto frame.

Fury parecia muito melhor do que nos primeiros rounds na segunda metade da luta, mas não acertou nenhum golpe prejudicial.

Ngannou, por outro lado, continuou acertando chutes certeiros enquanto Fury procurava um nocaute com um uppercut, mas sofreu alguns danos nesse meio tempo.

Tyson Fury pronto para descansar, Usyk não o deixando

Os dois lutadores tiraram sangue um do outro em uma incrível luta de boxe crossover que certamente terá revanche.

Durante a entrevista pós-luta Fury disse que está pronto para descansar mas Oleksandr Usyk tinha outros planos. Ele subiu no ringue para selar o acordo para uma luta contra o campeão.

Fury, 35, é bicampeão e atual, invicto leucócitos campeão mundial dos pesos pesados. Seu histórico permanece intacto após 15 anos de boxe profissional.

Ngannou, 37 anos, deixou o UFC com cartel de 17-3-0, 12 vitórias por nocaute e quatro por finalização. Ele era o campeão dos pesos pesados ​​da promoção quando sua negociação de contrato fracassou em janeiro.