Boxe: Fury vs Ngannou Bolsa: Quanto custa a bolsa para o vencedor da tão esperada luta?

Tneste sábado a luta finalmente acontecerá entre o campeão WBC Tyson Fury e Francis Ngannou, ex-campeão peso pesado do UFC, que fará sua estreia no boxe profissional. Os dois vão estrelar a luta principal da noite, em um interessante card que será realizado em Riad, na Arábia Saudita.

A CBS Sports declara que a luta, chamada “Rumble in Riyadh”, colocará frente a frente dois dos melhores pesos pesados ​​de sua época em seus respectivos esportes, e será realizada em 10 rounds.

‘The Gypsy King’ entra na luta com duas vitórias por nocaute técnico nos últimos 18 meses, sendo uma em abril do ano passado ao derrotar Dillian Whyte por nocaute técnico no sexto round, e no segundo em dezembro de 2022 ele derrotou Derek Chisora na rodada 10.

Após essas vitórias, o inglês deveria enfrentar o campeão unificado Oleksandr Usyk pelo indiscutível campeonato dos pesos pesados, mas eles não conseguiram chegar a um entendimento em março e Fury voltou sua atenção para Ngannou.

Embora no final de setembro tenha sido anunciado que já existe um acordo para uma luta entre Fury e Usyk.

‘The Predator’, por sua vez, conquistou o título de peso pesado do UFC em março de 2021, após derrotar Stipe Miocic no UFC 260 por nocaute no segundo round. Depois, em janeiro do ano seguinte, fez a defesa do cinturão contra Ciryl Gane no UFC 270.

Mas um ano depois, ele deixou o UFC e assinou com a Professional Fighters League um acordo que também lhe permite boxear, observa a ESPN.

Fury vs Ngannou Purse: Quanto receberá o vencedor da luta?

Boxer Derek Chisora revelou na FightHub TV que Tyson Fury receberá US$ 50 milhões pela luta, relata o Sporting News.

Enquanto ‘O Rei Cigano’ comentou que seu rival vai levar mais do que ele levou em suas lutas dentro do octógono. De acordo com o talkSPORT, Ngannou ganhou cerca de US$ 600 mil quando derrotou Ciryl Gane para reter o título dos pesos pesados ​​do UFC.

De acordo com o Celebrity Net Worth, Ngannou tem um patrimônio líquido entre US$ 5 milhões e US$ 7 milhões, enquanto o de Fury é de US$ 65 milhões.