Boxe: Jake Paul, Canelo Alvarez e Nate Diaz criticam a vitória de Tyson Fury sobre Ngannou: decisão dividida… parece familiar

TA polêmica vitória por decisão dividida de yson Fury sobre Francisco Ngannou provocou forte reação de estrelas do boxe e do MMA.

Durante a luta em Riad, na Arábia Saudita, The Gypsy King enfrentou um forte knockdown no terceiro round, levando muitos a acreditar que ele foi derrotado em 10 rounds pelo ex-campeão do UFC.

Peito cheio de pelos! A entrada pré-luta de Tyson Fury para a coletiva de imprensa é imperdívelMarca English

Um juiz concedeu a luta a Ngannou com uma pontuação de 95-94, mas isso foi anulado por dois outros oficiais que deram Fúria uma vitória por decisão dividida com scorecards questionáveis ​​de 96-93 e 95-94.

Estrelas do boxe e do MMA reagem a Fury x Ngannou

Superestrela do boxe Canelo Álvarez expressou sua descrença com um emoji de cara envergonhada no Twitter.

Enquanto isso, a lenda do UFC Conor McGregorque estava ao lado do ringue, gostou da luta acirrada, apesar Ngannouo status de azarão.

“Foi um tiro lindo, acertou-o na nuca.” McGregor disse a TNT Sports.

“Mais desequilibrado também.

“Jogo limpo para Tyson, ele também é um homem durão. Queixo forte.

“Francisco é um menino poderoso. Tyson não poderia machucá-lo.”

YouTuber que virou boxeador Jake Paulo elogiou o talento dos lutadores e também aludiu à sua própria experiência com árbitros divididos após a luta com Fúria de Tommy

“Decisão dividida… parece familiar”, observou ele.

Nate Diaz, PauloAdversário recente e ícone do UFC, criticou os juízes e quem avalia a luta.

“Fúria de Tyson perdidos e os comentários de boxe tendenciosos de idiotas que eles precisam aprender a boxear”, Díaz comentou.